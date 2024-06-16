Dragan Stojkovic: 'Tadic taktiklerden dolayı yedekteydi'

EURO 2024'ün C Grubu ilk haftasında İngiltere'ye 1-0 mağlup olan Sırbistan'da teknik direktör Dragan Stojkovic karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.



Maçı kaybetmeyi hak etmediklerini söyleyen Dragan Stojkovic, "Çok iyi bir maçtı, iki takımın da kalitesi yüksekti. İngiltere çok iyi ve güçlü bir takım ama biz çok cesur bir oyun oynadık; oynamayı hedeflediğimiz futbol tarzı buydu. Değişikliklerle istediğimiz yere ulaşmayı başardık - topun kontrolü ve İngiltere'nin savunma yapmasını sağlamak. Yaptıklarımızla gurur duyuyorum, kaybetmeyi hak etmedik ama yolumuza devam edeceğiz. Elbette sonuçtan memnun değilim ama olan oldu ve dinlenip toparlanmak için yeterli zamanımız var. Slovenya karşısında elimizden geleni yapacağız, o maçı kazanmak zorundayız. Bu gece için tüm oyuncuları kutluyorum, sonuç dışında herhangi bir hayal kırıklığı yok. Kaybetmeyi sevmiyorum ama bu da işin bir parçası." ifadelerini kullandı.



2022 Dünya Kupası'ndan beri çok geliştiklerini söyleyen Stojkovic şu sözlerle devam etti:



"O zamandan beri geliştik. Tüm oyuncular formda, Katar'daki gibi kadro seçimi sorunu yok, herkes gerçekten motive olmuş durumda ve hepimiz takım için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Herkes takım ruhuna odaklanmış durumda ve bugün tüm oyuncular gol atmak için ellerinden geleni yaptı. Durum iyi, herkes oynamaya hazır ve bundan sonrası bana bağlı. Katar'daki tam bir felaketti, yedi ya da sekiz oyuncu yoktu ve takımı bir araya getirmek gerçekten zordu."



Sakatlanarak oyundan çıkan Kostic için konuşan Stojkovic, "Tıbbi kontrolleri yapılacak. Dizinin dış kısmında ağrı hissetti, bağ olabilir ama kesin olarak bilemiyoruz. Şu anda dizinde buz var ama daha fazlasını sonra öğreneceğiz." dedi.



Son olarak Dusan Tadic hakkında konuşan Dragan Stojkovic şu sözlerle cümlelerini noktaladı:



"Dusan Tadic, taktiksel nedenlerden ötürü yedek kulübesinde başladı. İkinci 45 dakika onu taze bir şekilde oyuna dahil etmek istedim. Bu taktikle ilgiliydi."



