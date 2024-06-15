Alvaro Morata'nın gözü Ronaldo ve Platini'nin rekorunda!

Hırvatistan'a attığı golle İspanya adına 7. kez Avrupa Şampiyonası'nda fileleri havalandıran Alvaro Morata, gözünü Cristiano Ronaldo ve Michel Platini'nin rekoruna dikti.

Alvaro Morata'nın gözü Ronaldo ve Platini'nin rekorunda!
İspanya, Hırvatistan'ı 3-0 mağlup ederken, Alvaro Morata dikkat çeken rekor kırdı.

EURO tarihinde 7. golünü atan Alvaro Morata, 14 gollü Cristiano Ronaldo ve 9 gollü Michel Platini'nin ardından EURO tarihinin en skorer üçüncü oyuncusu oldu.

İspanyol oyuncu, kendisini eleştiren taraftarları Hırvatistan maçındaki performansıyla adeta susturdu.

 Reklam 
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya11005143
2İsviçre11003123
3Macaristan100113-20
4İskoçya100115-40
Son Dakika Haberleri
Ronald Koeman:
Ronald Koeman: "Fazlasıyla hak ettik"
Bart Verbruggen:
Bart Verbruggen: "Weghorst'u ayakta alkışladık"
Wout Weghorst:
Wout Weghorst: "Rüya gibi bir senaryo"
Virgil van Dijk:
Virgil van Dijk: "En önemlisi maçı kazanmamızdı"
Pierre van Hooijdonk:
Pierre van Hooijdonk: "Weghorst'un gol atması tesadüf değil"
Sporx Anasayfasına Dön