Alvaro Morata'nın gözü Ronaldo ve Platini'nin rekorunda!
Hırvatistan'a attığı golle İspanya adına 7. kez Avrupa Şampiyonası'nda fileleri havalandıran Alvaro Morata, gözünü Cristiano Ronaldo ve Michel Platini'nin rekoruna dikti.
İspanya, Hırvatistan'ı 3-0 mağlup ederken, Alvaro Morata dikkat çeken rekor kırdı.
EURO tarihinde 7. golünü atan Alvaro Morata, 14 gollü Cristiano Ronaldo ve 9 gollü Michel Platini'nin ardından EURO tarihinin en skorer üçüncü oyuncusu oldu.
İspanyol oyuncu, kendisini eleştiren taraftarları Hırvatistan maçındaki performansıyla adeta susturdu.
EURO tarihinde 7. golünü atan Alvaro Morata, 14 gollü Cristiano Ronaldo ve 9 gollü Michel Platini'nin ardından EURO tarihinin en skorer üçüncü oyuncusu oldu.
İspanyol oyuncu, kendisini eleştiren taraftarları Hırvatistan maçındaki performansıyla adeta susturdu.
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|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Almanya
|1
|1
|0
|0
|5
|1
|4
|3
|2
|İsviçre
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|2
|3
|3
|Macaristan
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|-2
|0
|4
|İskoçya
|1
|0
|0
|1
|1
|5
|-4
|0