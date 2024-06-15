Alvaro Morata'nın gözü Ronaldo ve Platini'nin rekorunda!

İspanya, Hırvatistan'ı 3-0 mağlup ederken, Alvaro Morata dikkat çeken rekor kırdı.



EURO tarihinde 7. golünü atan Alvaro Morata, 14 gollü Cristiano Ronaldo ve 9 gollü Michel Platini'nin ardından EURO tarihinin en skorer üçüncü oyuncusu oldu.



İspanyol oyuncu, kendisini eleştiren taraftarları Hırvatistan maçındaki performansıyla adeta susturdu.



