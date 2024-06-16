İşte Vitor Pereira'nın istediği Fenerbahçeli yıldız

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira, mevcut kulübü Al-Shabab'a Fenerbahçe'nin Bosna-Hersekli yıldızı Rade Krunic'i istedi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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İşte Vitor Pereira'nın istediği Fenerbahçeli yıldız
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16 Haziran 2024 12:07
Fenerbahçe'de takıma katılacak futbolcuların yanı sıra ayrılacak isimler de büyük merak konusu. Bu doğrultuda Fenerbahçe'de takımdan ayrılması beklenen o yıldız hakkında sıcak bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe'nin zorunlu olarak bonservisini aldığı Boşnak orta saha Rade Krunic'e Suudi Arabistan takımlarından Al-Fahya'ın ardından Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Al-Shabab da talip oldu.



Geçen sezonun ikinci yarısında takıma dahil olan tecrübeli oyuncu geride kalan sezonda Fenerbahçe'de 12 Süper Lig maçında forma giyerken gol veya asist üretemedi.

 

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