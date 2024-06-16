İşte Vitor Pereira'nın istediği Fenerbahçeli yıldız

Fenerbahçe'de takıma katılacak futbolcuların yanı sıra ayrılacak isimler de büyük merak konusu. Bu doğrultuda Fenerbahçe'de takımdan ayrılması beklenen o yıldız hakkında sıcak bir gelişme yaşandı.
Fenerbahçe'nin zorunlu olarak bonservisini aldığı Boşnak orta saha Rade Krunic'e Suudi Arabistan takımlarından Al-Fahya'ın ardından Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Al-Shabab da talip oldu.
Geçen sezonun ikinci yarısında takıma dahil olan tecrübeli oyuncu geride kalan sezonda Fenerbahçe'de 12 Süper Lig maçında forma giyerken gol veya asist üretemedi.
Fenerbahçe'nin zorunlu olarak bonservisini aldığı Boşnak orta saha Rade Krunic'e Suudi Arabistan takımlarından Al-Fahya'ın ardından Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Al-Shabab da talip oldu.
Geçen sezonun ikinci yarısında takıma dahil olan tecrübeli oyuncu geride kalan sezonda Fenerbahçe'de 12 Süper Lig maçında forma giyerken gol veya asist üretemedi.