Ronald Koeman: 'Fazlasıyla hak ettik'

EURO 2024'ün D Grubu ilk hafta maçında Polonya'yı 2-1 mağlup eden Hollanda'da teknik direktör Ronald Koeman karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.



Girdikleri pozisyonları değerlendirmeleri gerektiğini söyleyen Koeman, "Her şey yolunda. Maç iyi bitti. Bir saat boyunca çok iyiydik, çok fazla şans yarattık ama bir duran toptan gol yiyip geriye düştük. Burada gelişmeliyiz. İlk yarıda maçı 3-1, 4-1 falan yapmalıydık. Ondan sonra işimiz çok zorlaştı. Ne kadar şansımız olduğunu bilmiyorum. Almanya iki şans yakaladı ve iki gol oldu. Biz beş tane yaratıyoruz ve bir tane atıyoruz. Şans yakalamak tamam, ama onları değerlendirmek gerekiyor." ifadelerini kullandı.



Geliştirmeleri gerektikleri şeyler olduğunu söyleyen Koeman şu sözlerle devam etti:



"İyi olduğumuz birçok an vardı. Ancak geliştirmemiz gereken çok şey var. Örneğin boşlukları değerlendirmek. Sol taraflarında çok fazla şans vardı ama bunları en iyi şekilde değerlendiremedik."



Son olarak hak ettikleri bir galibiyet olduğunu söyleyen Ronald Koeman şu sözlerle cümlelerini noktaladı:



"Wout Weghorst ile uzun boylu ve ortalarda tehlikeli olan birine sahip olduğunuzu biliyorsunuz. Her zaman Wout'u oyuna almayı düşünürüm çünkü onun da önemli olma ve galibiyet golleri atma geçmişi var. Wout ve Memphis ile birlikte de oynayabilirsiniz. O farklı bir tip, agresif ve fiziksel olarak güçlü. Cody Gakpo'nun gerçekten harika oynadığını düşündüm ama yine de hız ve derinliğe sahip taze oyuncular getirmek istersiniz. Bu da Jeremie ve Donyell ile iyi gitti. Zor bir mücadeleydi ama fazlasıyla hak edilmiş bir galibiyet oldu."