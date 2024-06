Dusan Tadic'ten maç sonu Mourinho mesajı

EURO 2024'ün C Grubu ilk haftasında İngiltere'ye 1-0 mağlup olan Sırbistan'da takım kaptanı Dusan Tadic karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.



İngiltere'nin çok açık verdiğini söyleyen Tadic, "İngilizler maçın başından sonuna kadar bize geniş alanalar bıraktılar. Ancak, biz bu alanları değerlendirmek konusunda eksik kaldı. Doğru kelime bu; bize hücum etme fırsatı tanıdılar ama yapamadık." ifadelerini kullandı.



Slovenya maçını kazanmaları gerektiğini söyleyen Dusan Tadic şu sözlerle devam etti:



"Üzgünüm. Önümüzdeki maçlar için hesap yapmak zorunda değiliz. Kazanmalıyız. Her zaman mümkün olduğunca çok puan toplamak istersiniz. Slovenya'yı yenmeli ve yolumuza devam etmek için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız."



65 maç oynayarak 10 büyük ligde en çok maça çıkan futbolcu olan Dusan Tadic,"Bu sezon kaç maç oynadım bilmiyorum. Kendimi hep hazırlıyorum, vücudumu koruyorum, sıkı çalışıyorum. En iyimi sahaya vermek istiyorum. Futbol bunu istiyor. Her zaman fit olmalısınız. Bu çok önemli. Bedeninize iyi bakmak zorundasınız." dedi.



Son olarak Jose Mourinho hakkında konuşan Tadic şu sözlerle cümlelerini noktaladı:



"Mourinho ile ilgili ne söylenebilir ki, o inanılmaz bir adam. Futbol tarihinin en büyüklerinden birisi, en önemli teknik direktörlerinden birisi. Çok çok iyi bir takım olacağız. Çok mutluyum. Jose Mourinho'ya da hoş geldin diyorum."