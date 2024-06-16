Zehranur Aslan, Avrupa Şampiyonası'nda ikinci oldu

Milli halterci Zehranur Aslan, 15 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda ikinci oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Zehranur Aslan, Avrupa Şampiyonası'nda ikinci oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Haziran 2024 22:53
Yunanistan'da devam eden Yıldızlar ve 15 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nın ikinci gününde milli halterci Zehranur Aslan, 3 gümüş madalya kazanarak Avrupa ikincisi oldu.

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Selanik kentindeki Pale De Sport Alexandreio Melathron Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonun ikinci gününde 7 ay-yıldızlı sporcu podyuma çıktı.

15 Yaş altı kadınlar 55 kiloda yarışan milli halterci Zehranur Aslan, koparmada 66, silkmede 85 ve toplamda da 151 kiloluk derecesiyle 3 gümüş madalya ederek, Avrupa ikinciliğini elde etti.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery