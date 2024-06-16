Aston Villa ile Chelsea arasında takas gibi anlaşma

Aston Villa, Chelsea'nin kadrosuna katmak istediği Jhon Duran için görüşme izni verdi ancak karşılığında da iki Chelsea oyuncusuna talip oldu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Aston Villa ile Chelsea arasında takas gibi anlaşma
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16 Haziran 2024 17:42
Aston Villa, Chelsea'nin kadrosuna katmak istediği Jhon Duran için görüşme izni verdi ancak karşılığında da iki Chelsea oyuncusuna talip oldu.

Telegraph'ın haberine göre; Aston Villa, Chelsea'den hem Conor Gallagher'ı hem de Ian Maatsen'i transfer etmek istiyor.

Haberde, Maatsen'in sözleşmesinde 40 milyon euro'luk bir serbest kalma maddesi olduğu ve Conor Gallagher'ın da Unai Emery tarafından ısrarla istendiği kaydedildi.

Jhon Duran transferinin Chelsea tarafından bitirilmesi durumunda Aston Villa, Gallagher ve Maatsen transferleri için bütçe yaratmış olacak ve harekete geçecek.



 
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