Bronckhorst'un gözü Berghuis'de: "Bizi çok güçlendirir"

Brezilyalı stoper Gabriel Paulista'yı önceki gün 3 yıllık sözleşmeyle renklerine bağlayan Beşiktaş'ta, Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst'un eski öğrencisi olan Steven Berghuis'i de ısrarla kadrosunda görmek istediği belirlendi.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; Imago
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Bronckhorst'un gözü Berghuis'de: 'Bizi çok güçlendirir'
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17 Haziran 2024 08:21
Son güncelleme 17 Haziran 2024 08:32
Bronckhorst'un, Rachid Ghezzal'ın takımdan ayrılmasıyla sağ kanatta oluşan boşluğu Berghuis'le doldurmanın planlarını yaptığı ifade edildi.

Ajax'la 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 32 yaşındaki Steven Berghuis, Feyenoord forması giydiği dönemde Bronckhorst'la birlikte 4 kupa kazanmıştı.

Üç yıl önce 5,5 milyon euro bonservisle Ajax'a transfer olan Hollandalı futbolcu bu sezon 29 resmi maçta 8 gol, 10 asistlik performans ortaya koydu.

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Giovanni van Bronckhorst'un yöneticilerle yaptığı görüşmede Berghuis'in transfer edilmesi halinde Beşiktaş'a büyük güç katabileceğini söylediği öğrenildi.

BONSERVİSİ ARAŞTIRILIYOR

Siyah-beyazlıların, Berghuis'in transfer koşullarını araştırdığı ve makul bir bonservis karşılığında transferi gerçekleştirmeye sıcak baktığı aktarıldı. 

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