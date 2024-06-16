Mert Hakan Yandaş'ın yeni maaşı belli oldu

Fenerbahçe'de yeni sözleşme için anlaşmaya varılan Mert Hakan Yandaş'ın yeni maaşı belli oldu

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Mert Hakan Yandaş'ın yeni maaşı belli oldu
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16 Haziran 2024 12:45
Fenerbahçe'de sözleşmesi biten ve yönetimle yeni kontrat için görüşmelere başlayan Mert Hakan Yandaş'ın yeni maaşı belli oldu.
 
Yönetim, 12 milyon TL senelik kazanan tecrübeli oyuncuya 18 milyon TL önerdi. Tecrübeli futbolcu daha yüksek bir teklif beklese kabul etti. Ancak imza, Jose Mourinho onay verdikten sonra atılacak.

RESMİ AÇIKLAMAYA YAPILACAK

Her konuda anlaşmaya varan tarafların 3 yıllık sözleşmeye imza atmasının ardından kısa süre içinde resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.

2020 yılından bu yana Fenerbahçe'de oynayan Mert Hakan Yandaş, sarı-lacivertli takımla çıktığı 122 maçta 10 gol attı ve 21 asist yaptı.





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