Fenerbahçe'de sözleşmesi biten ve yönetimle yeni kontrat için görüşmelere başlayan Mert Hakan Yandaş'ın yeni maaşı belli oldu.
Yönetim, 12 milyon TL senelik kazanan tecrübeli oyuncuya 18 milyon TL önerdi. Tecrübeli futbolcu daha yüksek bir teklif beklese kabul etti. Ancak imza, Jose Mourinho onay verdikten sonra atılacak.
RESMİ AÇIKLAMAYA YAPILACAK
Her konuda anlaşmaya varan tarafların 3 yıllık sözleşmeye imza atmasının ardından kısa süre içinde resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.
2020 yılından bu yana Fenerbahçe'de oynayan Mert Hakan Yandaş, sarı-lacivertli takımla çıktığı 122 maçta 10 gol attı ve 21 asist yaptı.
Yönetim, 12 milyon TL senelik kazanan tecrübeli oyuncuya 18 milyon TL önerdi. Tecrübeli futbolcu daha yüksek bir teklif beklese kabul etti. Ancak imza, Jose Mourinho onay verdikten sonra atılacak.
RESMİ AÇIKLAMAYA YAPILACAK
Her konuda anlaşmaya varan tarafların 3 yıllık sözleşmeye imza atmasının ardından kısa süre içinde resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.
2020 yılından bu yana Fenerbahçe'de oynayan Mert Hakan Yandaş, sarı-lacivertli takımla çıktığı 122 maçta 10 gol attı ve 21 asist yaptı.