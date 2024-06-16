Gareth Southgate: 'Maçta biraz acı çektik'

EURO 2024 C Grubu açılış maçında Sırbistan'ı 1-0 mağlup eden İngiltere'de teknik direktör Gareth Southgate karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.



Maç içinde acı çektiklerini söyleyen Gareth Southgate, "Sırbistan çok güçlü bir takım. Biraz acı çekmek zorunda kaldık, ki bence bu bizim için gerçekten iyi bir şeydi ve baskı altında yaptığımız gibi kalemizi savunabildik. Bu takım için önemliydi. Özellikle ilk yarıdaki futbolumuzdan gerçekten memnun kaldım. Topu gerçekten iyi kullandık." ifadelerini kullandı.



Bellingham'ın kendi senaryosunu yazdığını söyleyen Southgate şu sözlerle cümlelerini noktaladı:



"İkinci yarıda topu gerektiği gibi tutamadık ama galibiyet almak ve böyle bir başlangıç yapmak gerçekten çok önemli. Bellingham kendi senaryosunu yazıyor, değil mi? Koşularının zamanlaması, gole giden yolda da süper bir oyundu. Farklı anlarda tüm hücum oyuncularımız tehlikeli göründü ve takım için iyi iş çıkardı."



