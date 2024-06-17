Beşiktaş'tan Gronbaek'e 7 milyon Euro

Beşiktaş yönetimi, yeni sezon kadrosunu teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ve danışman olarak göreve başlayan Brad Friedel ile birlikte şekillendirmeye başladı.
İlk transferini Gabriel Paulista'yı stopere alarak yapan siyah-beyazlı takım, şimdi de sol stoper ve orta saha takviyelerine yöneldi. Beşiktaş'ın çiçeği burnunda hocası, orta alana dinamik ve skor katkısı olan bir oyuncu istiyor. Başkan Hasan Arat ve ekibi bu doğrultuda Albert Gronbaek için kulübüyle resmen temaslara başladı.
2028'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR
Bodo/Glimt, 23 yaşındaki futbolcu için 12 milyon Euro'dan kapıyı açarken Beşiktaş'ın teklifi de belli oldu. Siyah- beyazlılar, Danimarkalı oyuncu için 7 milyon Euro'yu gözden çıkardı.
Kulübüyle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan başarılı orta sahanın, Galatasaray'ın da gündeminde olduğu kaydedildi. Bu sezon 27 maçta 14 gol, 3 asistle oynayan Gronbaek'in de Bodo/ Glimt ile anlaşılması halinde görüşmeye hazır olduğu vurgulandı.
KARTAL ONU YAKINDAN TANIYOR!
23 Mayıs 2001'de Danimarka'nın Aarhus şehrinin Risskov bölgesinde dünyaya geldi.
176 cm boyunda ve 73 kilo ağırlığında. İki ayağını da aynı ustalıkla kullanabiliyor.
Orta sahanın yanı sıra, sol kanatta da görev yapabiliyor.
Aarhus GF'nin altyapısında yetişti. A takımda oynadıktan sonra Bodo/Glimt'e transfer oldu.
İki kulüpte 171 maça çıktı. 38 gol atarken 22 de asist yaptı.
Bodo/Glimt'in Beşiktaş'ı 3-1 yendiği karşılaşmada 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
İlk transferini Gabriel Paulista'yı stopere alarak yapan siyah-beyazlı takım, şimdi de sol stoper ve orta saha takviyelerine yöneldi. Beşiktaş'ın çiçeği burnunda hocası, orta alana dinamik ve skor katkısı olan bir oyuncu istiyor. Başkan Hasan Arat ve ekibi bu doğrultuda Albert Gronbaek için kulübüyle resmen temaslara başladı.
2028'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR
Bodo/Glimt, 23 yaşındaki futbolcu için 12 milyon Euro'dan kapıyı açarken Beşiktaş'ın teklifi de belli oldu. Siyah- beyazlılar, Danimarkalı oyuncu için 7 milyon Euro'yu gözden çıkardı.
Kulübüyle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan başarılı orta sahanın, Galatasaray'ın da gündeminde olduğu kaydedildi. Bu sezon 27 maçta 14 gol, 3 asistle oynayan Gronbaek'in de Bodo/ Glimt ile anlaşılması halinde görüşmeye hazır olduğu vurgulandı.
KARTAL ONU YAKINDAN TANIYOR!
23 Mayıs 2001'de Danimarka'nın Aarhus şehrinin Risskov bölgesinde dünyaya geldi.
176 cm boyunda ve 73 kilo ağırlığında. İki ayağını da aynı ustalıkla kullanabiliyor.
Orta sahanın yanı sıra, sol kanatta da görev yapabiliyor.
Aarhus GF'nin altyapısında yetişti. A takımda oynadıktan sonra Bodo/Glimt'e transfer oldu.
İki kulüpte 171 maça çıktı. 38 gol atarken 22 de asist yaptı.
Bodo/Glimt'in Beşiktaş'ı 3-1 yendiği karşılaşmada 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.