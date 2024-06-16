Jose Mourinho, 30 milyon euroluk stoperi Fenerbahçe'ye istiyor!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Juventus forması giyen genç yıldız adayı Dean Huijsen'i kadrosuna katmak istediği belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Jose Mourinho, 30 milyon euroluk stoperi Fenerbahçe'ye istiyor!
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16 Haziran 2024 14:24
Gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe, transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Tuttosport'un haberine göre; Fenerbahçe, Jose Mourinho'nun talebi doğrultusunda Juventus'un genç yıldızı Dean Huijsen ile ilgileniyor.

MOURINHO BİZZAT DEVREDE

Jose Mourinho'nun da bu transferde devreye girdiği ve anlaşma için çaba sarf ettiği ifade edildi.

JUVENTUS'UN TALEBİ YÜKSEK

Juventus'un 19 yaşındaki genç stoper için yaklaşık 30 milyon euro bonservis beklediği aktarıldı.

TAKASTA KULLANMAK İSTİYOR!

Öte yandan haberde Torino devinin, Dean Huijsen'i Atalanta'dan Koopmeiners'ı almak için takasta kullanmak istediği belirtildi.

Geçtiğimiz sezonun bir bölümünü Roma'da kiralık geçiren genç oyuncu, 26 maçta forma giydi ve 2 gol, 2 asist yaptı. 

 
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