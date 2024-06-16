Matjaz Kek: "Danimarka'dan daha iyi oynadık"

Slovenya teknik direktörü Matjaz Kek berabere biten Danimarka maçı sonrasında konuştu.

Matjaz Kek: 'Danimarka'dan daha iyi oynadık'
EURO 2024'ün C Grubu ilk hafta maçında Danimarka ile 1-1 berabere kalan Slovenya'da teknik direktör Matjaz Kek karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.

İkinci yarı Danimarka'dan çok daha iyi bir performans sergilediklerini söyleyen Matjaz Kek şu açıklamaları yaptı:

"Belki ilk yarıda Danimarka'ya biraz fazla saygı gösterdik ve ikinci yarıda bu durumdan kurtulmayı başardık. Çok daha iyi görünüyorduk, kesinlikle bana bir sonraki maç için ne kadar gelişme alanımız olduğunu gösteren bir maç oldu. Tribünlerden gelen inanılmaz enerji de bir artıydı."

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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya11005143
2İsviçre11003123
3Macaristan100113-20
4İskoçya100115-40
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