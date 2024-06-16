Kasper Hjulmand: 'Yeterince pozisyon üretmedik'

EURO 2024'ün C Grubu ilk hafta maçında Slovenya ile 1-1 berabere kalan Danimarka'da teknik direktör Kasper Hjulmand karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.



Kazanmak için yeterince pozisyon üretmediklerini söyleyen Hjulmand, "Galibiyeti alamamak büyük bir hayal kırıklığı. Bence oyun ikinci yarıda değişti. Duran toplardan bazı şeyler yaratıyorlardı ve Sesko'nun direkten dönen bir şutu vardı. Yeterince pozisyon ürettiğimizi düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.



Son 15 dakika çok gerginleştiklerini ifade eden Kasper Hjulmand şu sözlerle cümlelerini noktaladı:



"Oyunu kapatmak ve tamamen koparmak için büyük bir şans yakaladık ve 2-0 yapmamız gerekiyordu, böylece oyunu kapatabilirdik. O gol olmayınca oyunumuzda çok fazla stres oldu. Son 15 dakikada çok gergin oynadığımızı düşünüyorum. Bir sonraki golü atmak için oynamıyoruz, oyunda çok pasif kalıyoruz. Yazık oldu, üç puan almak isterdik ama önümüzde iki maç var."



