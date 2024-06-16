Harry Kane: "Hak ettiğimiz bir maçtı"

İngiltere'nin yıldızı Harry Kane kazandıkları Sırbistan maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Harry Kane: 'Hak ettiğimiz bir maçtı'
EURO 2024 C Grubu ilk hafta maçında Sırbistan'ı 1-0 mağlup eden İngiltere'de kaptan Harry Kane karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.

Galibiyeti hak ettiklerini söyleyen Harry Kane şu ifadeleri kullandı:

"Genel olarak hak ettiğimiz bir galibiyetti. Önemli olan puan kaybetmemekti. Jude Bellingham, inanılmaz bir oyuncu!"

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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya11005143
2İsviçre11003123
3Macaristan100113-20
4İskoçya100115-40
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