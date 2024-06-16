Harry Kane: 'Hak ettiğimiz bir maçtı'

EURO 2024 C Grubu ilk hafta maçında Sırbistan'ı 1-0 mağlup eden İngiltere'de kaptan Harry Kane karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.



Galibiyeti hak ettiklerini söyleyen Harry Kane şu ifadeleri kullandı:



"Genel olarak hak ettiğimiz bir galibiyetti. Önemli olan puan kaybetmemekti. Jude Bellingham, inanılmaz bir oyuncu!"



