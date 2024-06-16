Harry Kane: "Hak ettiğimiz bir maçtı"
İngiltere'nin yıldızı Harry Kane kazandıkları Sırbistan maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.
EURO 2024 C Grubu ilk hafta maçında Sırbistan'ı 1-0 mağlup eden İngiltere'de kaptan Harry Kane karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.
Galibiyeti hak ettiklerini söyleyen Harry Kane şu ifadeleri kullandı:
"Genel olarak hak ettiğimiz bir galibiyetti. Önemli olan puan kaybetmemekti. Jude Bellingham, inanılmaz bir oyuncu!"
Galibiyeti hak ettiklerini söyleyen Harry Kane şu ifadeleri kullandı:
"Genel olarak hak ettiğimiz bir galibiyetti. Önemli olan puan kaybetmemekti. Jude Bellingham, inanılmaz bir oyuncu!"
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|S
|Takımlar
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|A
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|Av.
|P
|1
|Almanya
|1
|1
|0
|0
|5
|1
|4
|3
|2
|İsviçre
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|2
|3
|3
|Macaristan
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|-2
|0
|4
|İskoçya
|1
|0
|0
|1
|1
|5
|-4
|0