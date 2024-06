Mehmet Topal: 'Mourinho'yu rahat bıraksınlar'

"MÜCADELE OLMAZSA KAZANAMAZSIN"

Türk futbolunun 'Örümcek Adam'ı Mehmet Topal, Romanya'nın Petrolul takımıyla teknik direktörlük kariyerine adım attı. Sabah'ın sorularını yanıtlayan çiçeği burnunda hoca, EURO 2024'teki 'Bizim Çocuklar'a da mesaj gönderdi."Milli takımımızı ben de yakından takip edeceğim. Çok iyi bir jenerasyon yakaladığımıza inanıyorum. Turnuvada en iyi yerlere gelebilecek bir kadroya sahibiz. Yarı finallere, belki de neden olmasın finale kadar gidebiliriz. Ben futbolcu kardeşlerime güveniyorum. Ellerinden geleni yapıp bayrağımızı en iyi şekilde temsil edeceklerdir. Bu turnuvada her zaman yer almış, başarılar elde etmiş Portekiz ve Çekya ile zorlu mücadelelere gireceğimizi düşünüyorum ama her ikisine karşı da galibiyet, en azından 4 puan neden olmasın. Gürcistan da adına bakıp küçümsenmemeli. Sahaya çıktığınızda her maç 11'e 11. Mücadele etmediğiniz sürece rakibin adı ne olursa olsun kazanamazsınız.""Oyuncularımız orada olmanın keyfini yaşasınlar, böyle turnuvalar en güzel sahne. Organizasyon, tribünler, çok renkli ve güzel oluyor. Sahaya çıkıp ellerinden geleni yaptıkları sürece bayrağımızı en iyi şekilde dalgalandıracaklarına inanıyorum. Onlara inancım tam. Kalpten başarılar diliyorum.""Türkiye'den de sağ olsunlar arayanlar olmuştu, bazı teklifler vardı. Ancak ben her zaman doğru zamanı ve doğru yeri beklemeyi tercih ettim. Antrenörlük kariyerimde varmak istediğim noktalara uygun bir başlangıç olacağını düşündüğüm, rahat çalışma ortamı bulabileceğime inandığım için böyle bir tercihte bulundum. Kulüp başkanı Cristian ile görüşmelerimizde de Petrolul'un vizyonunun benimle uyuştuğunu gördüm.""Teknik direktör olarak hedefim futbolculuk kariyerimin ötesine geçmek. Daha büyük başarıları, daha mutlu günleri saha kenarında teknik direktör olarak yaşamak istiyorum. Tabii ki futbolun içinden gelmek, üst düzey futbol oynamış olmak önemli ama şu anda yepyeni bir sayfa açtım. Kendimi her gün geliştirerek, birlikte çalıştığım üst düzey hocalardan öğrendiklerimi birleştirip kendi fikirlerimi de katarak en iyi yerlere gelmeyi hedefliyorum. Bunun ilk adımı da Petrolul.""Pro-lisans alma sürecine başladım. Yakın zamanda pro-lisans sahibi bir antrenör olacağım. Tabii ki büyük bir teknik direktör olma yolunda aldığınız eğitimler önemli. Ama futbolun içinde bu kadar sene üst düzey seviyelerde bulunmuş olmamızın da önemli olduğunu düşünüyorum. Kendimi hazır hissetmesem başlamazdım zaten. Pro-lisans sürecim tamamlanmamış olsa da, doğru zamanda, faydalı olabileceğime inandığım anda başlangıç yaptığıma inanıyorum.""Hedefimiz 3 yıllık planda mutlaka şampiyonluk yaşamak. Çalıştığımız kulüp Romanya'nın en eski ikinci kulübü. Tarihinde lig ve kupa şampiyonlukları var. Ama yaklaşık 60 yıllık bir şampiyonluk hasreti söz konusu. Bu hasreti bitirip, bu şehre, taraftarlarımıza hak ettikleri mutluluğu yaşatmak istiyoruz. İlk sene hedefimiz şampiyonluk kovalayıp, ligde play-off'a ulaşıp gelecek sezon en azından Avrupa kupalarında boy göstermek. İkinci ve üçüncü sezonumuzda şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olmayı hedefliyoruz.""Çalıştığım her hocadan çok şey öğrendim. Hep onlardan antrenörlük adına kendime bir şeyler katmaya çalıştım. Ancak Valencia'da birlikte çalıştığım, hem mutlu hem zorlu günleri omuz omuza yaşadığımız Unai Emery'nin bende yeri ayrı. Kendisiyle hâlâ görüşüyoruz, fikir alışverişinde bulunuyoruz. Onun fikirlerinin ve futbola bakışının benim açımdan çok kıymetli ve faydalı olduğuna inanıyorum.""Türkiye veya başka ülkeden diye bir fark yok. Bize faydalı olabilecek oyuncuları dünyanın her yerinden tarıyoruz. Eğer bize katkı yapabilecekse milliyetinin herhangi bir önemi yok.""Cafer Oğuz Kaynar, İbrahim Kemal Menderes ve Yunanistanlı Pantelis Pantelopoulos benimle geldi. Petrolul kulübü bünyesinde de bize katkı yapacak antrenörlerimiz var. Romanya'dan asistan antrenör Florin Stinga, kondisyoner Laurentiu Marinescu ile kaleci antrenörü Catalin Grigore. Gücümüzü birleştirerek takımı en iyi yerlere getireceğimize inanıyoruz.""Avrupa ve dünya futbolunda söz sahibi olmuş, birçok oyuncuyu yetiştirmiş bir ülke. Teknik kapasitesi yüksek oyuncular çıkarıyorlar. Potansiyelinin ne kadar yüksek olduğunu ben de geldiğim ilk günden bu yana görüyorum. Gerek futbola ilgi, gerek buradaki profesyonellerin çalışma şekli istediklerinizi yapmaya son derece uygun. Rumen oyuncuların teknik kapasitesinin de iyi olduğunu düşünüyorum. Tesislerin de üst düzey olduğunu söyleyebilirim.""Ülkemize böyle isimlerin gelmesi her zaman önemli. Rahat bırakılırsa, ülkemiz futbolunun kaotik ve bazen baskının abartıldığı, aceleci atmosferinden biraz uzak tutulabilirse, Türk futboluna çok katkı sağlayacağına inanıyorum. Böyle büyük hocaların gelmesinin Türk futbolunun imajına da çok büyük faydası olduğuna inanıyorum.""Genç hocalarımızın futbola yeni bir vizyon getirdiğine inanıyorum. Kurslarda da birçok futbolculuk döneminden arkadaşımla beraberdik. Gelecek vadeden çok önemli ve çok büyük başarılara imza atacak antrenörlerimiz var. Yeni nesil antrenörlerin uzun zaman Türk futboluna katkı sağlayacağına ve başarılı olacağına inanıyorum. Heyecanlı, istekli, donanımlı bir şekilde bu yola hep beraber çıktık."