Haber Tarihi: 09 Şubat 2023 16:24 - Güncelleme Tarihi: 09 Şubat 2023 16:39

KORUYUCU AİLE E-DEVLET BAŞVURU ŞARTLARI! Koruyucu aile nasıl olunur? Depremzedelere koruyucu aile başvurusu

Depremzedelere koruyucu aile olma şartları ve başvuruların nasıl yapılacağı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın açıklamasıyla belli oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, depremzede çocuklara 'koruyucu aile' olmak isteyenlerin e-Devlet üzerinden veya ikamet ettikleri ilin Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerine şahsen başvuru yapabileceklerini açıkladı. Peki, Koruyucu aile nasıl olunur? Depremzedelere koruyucu aile başvuru şartları nedir?

KORUYUCU AİLE E-DEVLET BAŞVURU ŞARTLARI! Koruyucu aile nasıl olunur? Depremzedelere koruyucu aile başvurusu
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Depremde koruyucu aile olma şartları Bakanlığın açıklamasıyla belli oldu. 10 ili etkileyen depremin ardından enkaz altından çıkarılan çocuklar için koruyucu aile nasıl olunur? sorusu gündeme geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, deprem nedeniyle yakınlarına ulaşılamayan çocuklara koruyucu aile olmak isteyenlerin e-Devlet üzerinden veya ikamet ettikleri ilin Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerine şahsen başvuru yapabileceklerini açıkladı. İşte, depremzede çocuklara koruyucu aile olmanın koşulları ve başvuru hakkında detaylar.

KORUYUCU AİLE E-DEVLET BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ
DEPREMZEDE ÇOCUKLARA KORUYUCU AİLE NASIL OLUNUR?

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, aile ve yakınlarına ulaşılamayan çocukların ilk olarak bakanlığa bağlı kuruluşlara alındığı, güvenli şekilde bakımlarının sağlandığı ve ailelerine ulaşma çalışmaları yapıldığı belirtilerek, "Deprem bölgesinde korunma ve bakım ihtiyacı tespit edilen çocukların durumları meslek elemanlarımız tarafından titizlikle değerlendirmekte, sırada bulunan ve mevcut koruyucu ailelerimizin yanlarına yerleştirme işlemleri sürdürülmektedir.
Yeni başvuruda bulunacak koruyucu aile adaylarımız e-Devlet üzerinden veya deprem bölgesinin dışında ikamet ettikleri ilin Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerimize şahsen başvurabilirler. Vatandaşlarımıza çocuklarımız için koruyucu aile olma talepleri konusunda göstermiş oldukları hassasiyet nedeniyle teşekkür ederiz" denildi.

KORUYUCU AİLE ŞARTLARI NELERDİR?

Evli ya da bekar herkes aşağıdaki koşulları sağladığı takdirde koruyucu anne, baba ya da aile statüsüne kavuşabilir;

-T.C. vatandaşı iseniz

-Sürekli Türkiye'de ikamet ediyorsanız
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-25-65 Yaşları arasındaysanız

-En az ilkokul mezunu iseniz

-Düzenli bir gelire sahipseniz


-Çocuğun biyolojik anne-babası ya da vasisi değilseniz

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER NELER?

-Öğrenim durumunu gösterir belgenin onaylı örneği.

-İş, gelir ve sosyal güvenlik durumunu gösteren belgenin onaylı örneği.

-Adli sicil belgesi

-Koruyucu aile olacak kişiler ve varsa birlikte yaşadığı kişilerin fiziksel engeli, ruhsal rahatsızlığı ve bulaşıcı hastalığının olmadığını gösteren sağlık kurulu raporu

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