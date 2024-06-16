MANU'dan savunmaya 2 Fransız hamlesi

Yeni sezonun çalışmalarını sürdüren Manchester United'da hedef Leny Yoro ve Jean-Clair Todibo.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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MANU'dan savunmaya 2 Fransız hamlesi
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16 Haziran 2024 18:19
Geçtiğimiz sezon Premier Lig'de ve Şampiyonlar Ligi'nde istediği gibi bir sezon geçiremeyen Manchester United transfer çalışmalarına hız verdi.

HEDEFTE 2 FRANSIZ VAR

TeamTalk'da yer alan habere göre Manchester United, Lille forması giyen Leny Yoro ve Nice forması giyen Jean-Clair Todibo için harekete geçti.

Haberin detaylarında Manchester United'ın stoper ikilisini tamamen değiştirmek istediği söylendi.

Takımın ana sahibi olan INEOS grubunun kaliteli bir kadro istemesinden dolayı bu iki isme sıcak baktığı iddia edildi.

Ayrıca Manchester United'ın bu iki transfer için yaklaşık 120 milyon euroluk bir bütçe ayırdığı da söylendi.

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