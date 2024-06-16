Virgil van Dijk: 'En önemlisi maçı kazanmamızdı'

EURO24'ün D Grubu ilk hafta maçında Polonya'yı 2-1 mağlup eden Hollanda'da takım kaptanı Virgil van Dijk kazanılan maç sonrasında açıklamalarda bulundu.



Oyuna sonradan giren isimlerin fark yarattığını söyleyen van Dijk, "Bence yedek oyuncularımızın fark yaratabileceğini gösterdik, buna da ihtiyacımız var. Bence şimdi bunu başardılar. Oyuna girecek taze güçlere ihtiyacımız vardı. Adam Buksa'nın duran toptan gelen golü bizi yıldırdı. Bunu düzgün şekilde analiz etmeliyiz. Bunun üzerinde çalışıyoruz ve bu sorumluluğu hissediyorum. Gol noktasına çok kolay koştu, bunu geliştirmeliyiz. " ifadelerini kullandı.



Girdikleri pozisyonları daha iyi değerlendirmeleri gerektiğini söyleyen van Dijk şu sözlerle devam etti:



"Çok fazla gol fırsatı yakaladık, o fırsatları değerlendirmeliyiz. En önemli şey maçı kazanmamızdı, bunu başardığımız için çok iyi hissediyorum. Umarım turnuvada daha kolay skorlar elde ederiz. Baskın olmak güzel bir duygu ama aynı zamanda bu gol pozisyonlarını bitirmek zorundasınız."



Son olarak galibiyet golünü atan Weghorst'u öven Virgil van Dijk şu sözlerle cümlelerini noktaladı:



"Wout Weghorst harika bir golcü. Bunu aylardır herkese ispatlıyor. Takımımızın en önemli oyuncularından biri. Bugün bunu bir kez daha gösterdi."



