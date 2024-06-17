Beşiktaş'ta Hummels seferberliği

Paulista'yı renklerine bağlayan Beşiktaş, Dortmund'dan ayrılan Mats Hummels'i ikna etmek için büyük çaba harcıyor.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Hummels seferberliği
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17 Haziran 2024 08:44
Brezilyalı stoper Gabriel Paulista'yı renklerine bağlayan Beşiktaş, transferdeki ikinci hamlesini de savunmaya yapacak.

Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un, "Önce defansı güçlendirmeliyiz" sözü doğrultusunda harekete geçen siyah beyazlı yönetim, Borussia Dortmund'dan ayrılan Mats Hummels'i ikna etmek için büyük çaba harcıyor.

ROMA DA İSTİYOR; TEK SIKINTI MAAŞI

İtalyan basınından Calcio Mercato'da yer alan haberde; teknik direktör Daniele De Rossi'nin isteği doğrultusunda Hummels ile görüşmelere başlayan Roma yönetimi, 35 yaşındaki oyuncunun Avrupa'da kalma isteğinden faydalanmak istiyor.

Haberde; Hummels'in Suudi Arabistan'dan gelen 2 teklifi reddettiği kaydedilirken, Roma'nın önündeki tek engelin Hummels'in 3.6 milyon euro'luk maaş beklentisi olduğu kaydedildi. 

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