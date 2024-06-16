Fenerbahçe için flaş iddia: Mario Rui

Fenerbahçe'nin Napoli forması giyen 33 yaşındaki Portekizli sol bek Mario Rui ile ilgilendiği öne sürüldü.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Fenerbahçe için flaş iddia: Mario Rui
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Haziran 2024 20:16
Fenerbahçe için bir transfer iddiası İtalyan basınından geldi.

İtalya'dan Il Roma gazetesinin haberine göre; Fenerbahçe, Napoli'nin Portekizli savunmacısı Mario Rui ile ilgileniyor. 33 yaşındaki Portekizli sol bekin Napoli'de kalmayı düşünmediği ve 2 sene daha sözleşmesi olmasına karşın ayrılık kararı aldığı belirtildi.

Mario Rui'ye Fenerbahçe dışında birçok Avrupa kulübünden de teklif olduğu ancak son kararının Napoli'nin yeni teknik direktörü Antonio Conte'de olduğu belirtildi. Conte'nin raporuna göre Napoli de Rui hakkındaki kararını verecek.

2011'den bu yana kariyerini İtalya'da sürdüren Mario Rui, geçen sezon 28 resmi maça çıktı ve 2 asist yaptı.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery