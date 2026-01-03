03 Ocak
Aston Villa-N. Forest
15:30
03 Ocak
Juventus-Lecce
20:00
03 Ocak
Benfica-Estoril
21:00
03 Ocak
Mali-Tunus
22:00
03 Ocak
Senegal-Sudan
19:00
03 Ocak
Lille-Rennes
23:05
03 Ocak
Nice-Strasbourg
21:00
03 Ocak
AS Monaco-Lyon
19:00
03 Ocak
Atalanta-Roma
22:45
03 Ocak
Sassuolo-Parma
17:00
03 Ocak
Wolves-West Ham United
18:00
03 Ocak
Genoa-Pisa
17:00
03 Ocak
Como-Udinese
14:30
03 Ocak
Espanyol-Barcelona
23:00
03 Ocak
Elche-Villarreal
20:30
03 Ocak
Osasuna-Athletic Bilbao
18:15
03 Ocak
Celta Vigo-Valencia
16:00
03 Ocak
Bournemouth-Arsenal
20:30
03 Ocak
Brighton-Burnley
18:00
03 Ocak
Celtic-Rangers
15:30

Galatasaray'ın gündemindeki Alaba için rakip çıktı

Yeni sezon öncesi savunmasını güçlendirmek isteyen Galatasaray'ın, Real Madrid ile sözleşmesi sona erecek olan David Alaba için harekete geçmeye hazırlandığı öne sürüldü.

calendar 03 Ocak 2026 11:13
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Yeni sezon öncesi savunma hattını güçlendirmeyi hedefleyen Galatasaray, transfer listesindeki isimleri netleştirmeye başladı.
 
Sarı-kırmızılıların gündemindeki en dikkat çekici adaylardan biri, sezon sonunda Real Madrid ile sözleşmesi sona erecek olan David Alaba.
 
Stoper ve sol bek mevkilerinde üst düzey tecrübesi bulunan 33 yaşındaki savunmacı için Galatasaray yönetiminin temaslara hazırlanıldığı öğrenildi.
 
İspanyol basınında yer alan haberlere göre Real Madrid, yüksek maaş yükünü azaltmak adına Alaba'nın ayrılığına sıcak bakıyor.
 
ZAHA'NIN TAKIMINDAN TEKLİF
 
Alaba'ya Galatasaray'ın yanı sıra MLS ekiplerinin de ilgisi bulunuyor. ABD basınında yer alan iddialara göre, Wilfried Zaha'nın da formasını giydiği Charlotte FC, Avusturyalı futbolcu için 1.5 milyon euro civarında bir teklif sundu.
 
Real Madrid'in bu teklifi kabul ettiği ve gelecek diğer seçenekleri de değerlendirmeye aldığı ifade ediliyor.
 
Öte yandan Galatasaray'ın savunma planlamasında tek hedef Alaba değil. Sarı-kırmızılıların, Real Madrid'in Alman stoperi Antonio Rüdiger için de nabız yokladığı ve iki oyuncu için şartları değerlendirdiği belirtiliyor.
 
ÇOCUKLUĞUNDAN BERİ GALATASARAYLI
 
David Alaba'nın Galatasaray'a olan sempatisi ise transfer ihtimalini daha da dikkat çekici kılıyor.
 
Çocukluğunu Viyana'da, Türk nüfusun yoğun olduğu bir bölgede geçiren yıldız oyuncu, daha önce verdiği bir röportajda sarı-kırmızılılara olan ilgisini şu sözlerle anlatmıştı:
 
"Çocukken Viyana sokaklarında oynardım, çok sayıda Türk arkadaşım vardı. Çocukluğumdan beri Galatasaray'ı destekliyorum ve arkadaşlarımla maçlarını kaçırmıyoruz."
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
