Galatasaray'ın gündemindeki Alaba için rakip çıktı

Yeni sezon öncesi savunma hattını güçlendirmeyi hedefleyen Galatasaray , transfer listesindeki isimleri netleştirmeye başladı.

Sarı-kırmızılıların gündemindeki en dikkat çekici adaylardan biri, sezon sonunda Real Madrid ile sözleşmesi sona erecek olan David Alaba.

Stoper ve sol bek mevkilerinde üst düzey tecrübesi bulunan 33 yaşındaki savunmacı için Galatasaray yönetiminin temaslara hazırlanıldığı öğrenildi.

İspanyol basınında yer alan haberlere göre Real Madrid, yüksek maaş yükünü azaltmak adına Alaba'nın ayrılığına sıcak bakıyor.

ZAHA'NIN TAKIMINDAN TEKLİF

Alaba'ya Galatasaray'ın yanı sıra MLS ekiplerinin de ilgisi bulunuyor. ABD basınında yer alan iddialara göre, Wilfried Zaha'nın da formasını giydiği Charlotte FC, Avusturyalı futbolcu için 1.5 milyon euro civarında bir teklif sundu.

Real Madrid'in bu teklifi kabul ettiği ve gelecek diğer seçenekleri de değerlendirmeye aldığı ifade ediliyor.

Öte yandan Galatasaray'ın savunma planlamasında tek hedef Alaba değil. Sarı-kırmızılıların, Real Madrid'in Alman stoperi Antonio Rüdiger için de nabız yokladığı ve iki oyuncu için şartları değerlendirdiği belirtiliyor.

ÇOCUKLUĞUNDAN BERİ GALATASARAYLI

David Alaba'nın Galatasaray'a olan sempatisi ise transfer ihtimalini daha da dikkat çekici kılıyor.

Çocukluğunu Viyana'da, Türk nüfusun yoğun olduğu bir bölgede geçiren yıldız oyuncu, daha önce verdiği bir röportajda sarı-kırmızılılara olan ilgisini şu sözlerle anlatmıştı:

"Çocukken Viyana sokaklarında oynardım, çok sayıda Türk arkadaşım vardı. Çocukluğumdan beri Galatasaray'ı destekliyorum ve arkadaşlarımla maçlarını kaçırmıyoruz."