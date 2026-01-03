03 Ocak
Aston Villa-N. Forest
15:30
03 Ocak
Juventus-Lecce
20:00
03 Ocak
Benfica-Estoril
21:00
03 Ocak
Mali-Tunus
22:00
03 Ocak
Senegal-Sudan
19:00
03 Ocak
Lille-Rennes
23:05
03 Ocak
Nice-Strasbourg
21:00
03 Ocak
AS Monaco-Lyon
19:00
03 Ocak
Atalanta-Roma
22:45
03 Ocak
Sassuolo-Parma
17:00
03 Ocak
Wolves-West Ham United
18:00
03 Ocak
Genoa-Pisa
17:00
03 Ocak
Como-Udinese
14:30
03 Ocak
Espanyol-Barcelona
23:00
03 Ocak
Elche-Villarreal
20:30
03 Ocak
Osasuna-Athletic Bilbao
18:15
03 Ocak
Celta Vigo-Valencia
16:00
03 Ocak
Bournemouth-Arsenal
20:30
03 Ocak
Brighton-Burnley
18:00
03 Ocak
Celtic-Rangers
15:30

Galatasaray'a Icardi için Brezilya'dan sürpriz talip!

Galatasaray'da sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mauro Icardi için Brezilya Serie A ekiplerinden Atletico Mineiro harekete geçti.

Haber: Sporx.com dış haberler
Galatasaray'da ara transfer döneminin resmen başlamasıyla birlikte kadro planlamasına dair önemli gelişmeler yaşanıyor.
 
Sarı-kırmızılı ekipte yeni transferlerin yanı sıra, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan oyuncuların geleceği de merak konusu.
 
Bu isimlerin başında Mauro Icardi geliyor. Arjantinli golcünün Galatasaray'da kariyerine devam edip etmeyeceği henüz netlik kazanmazken, yıldız futbolcu için yurt dışından dikkat çeken bir transfer iddiası ortaya atıldı.
 
Brezilya basınında yer alan haberlere göre, Serie A ekiplerinden Atletico Mineiro, Mauro Icardi için Galatasaray'dan bilgi aldı. 
 
Sarı-kırmızılı kulübün tecrübeli forvet için 9,5 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği öne sürüldü.
 
PİYASA DEĞERİ VE PERFORMANSI
 
Güncel piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösterilen Mauro Icardi, Galatasaray formasıyla bu sezon 23 resmi maçta 9 gol kaydetti.
 
Tecrübeli golcünün performansı ve sözleşme durumu, ara transfer döneminde Galatasaray yönetiminin alacağı kararları daha da kritik hale getiriyor.
 
 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
