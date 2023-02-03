Bursa Bülbülü filmi konusu nedir?Bursa Bülbülü oyuncuları kimler?















Cengiz, iyi bir çıkış yapmak için dönemin ünlü bestekarı Şerafettin'in bestesini kullanmanın iyi bir fikir olduğunu düşünür. Cengiz bu amaç doğrultusunda ağabeyinden borç alır. Elbette bu süreç herkesin düşündüğü kadar kolay değildir. Kaset çıkarma süresince Cengiz'i, Taşkın'ı ve Taşkın'ın kardeşi Arzu'yu birbirinden şanssız olaylar bekler.



Senaristliği Ata Demirer'e ait olan Bursa Bülbülü filminde en büyük hayali bir kaset çıkarmak olan Cengiz'in hikayesi anlatılır. Cengiz, Bursa'da bir çay bahçesinde şarkıcılık yapar. Taşkın'la tanışan Cengiz'in hayatı bir anda değişir.

Celil Nalçakan

Berkay Tulumbacı

Seda Türkmen

Bedir Bedir

Toygan Avanoğlu ve daha birçok isim bulunuyor.



BURSA BÜLBÜLÜ NEREDE YAYINLANIYOR?



Bursa Bülbülü filmi Disnet Plus Türkiye'de izleyicilerle buluşuyor.

Ata Demirer'in oynadığı Bursa Bülbülü filmi Disney Plus'ta vizyona girdi. Ünlü oyuncu, komedyen ve şarkıcı Ata Demirer, yeni filmiyle yine milyonların beğenisini kazandı. Disney Plus'ta yayınlanan Bursa Bülbülü, kısa sürede sosyal medyada büyük ses getirdi. Bursa Bülbülü'nün gündem olmasının ardından, filmi izlemeyenler Bursa Bülbülü filminin konusunu merak etmeye başladı. Bu haberde Bursa Bülbülü ile ilgili merak ettiklerinizi bulabilirsiniz.Cem GelinoğluÖzge ÖzacarTarık PapuçcuoğluMelek BaykalErkan Taşdöğen