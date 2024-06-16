Ronald Koeman: "Xavi'ye verdiği desteği bana vermedi"

Hollanda Teknik Direktörü Ronald Koeman, Barcelona dönemiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Ronald Koeman: 'Xavi'ye verdiği desteği bana vermedi'
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16 Haziran 2024 15:29
Hollanda Teknik Direktörü Ronald Koeman, Barcelona dönemiyle ilgili açıklamalar yaptı.

Ronald Koeman yaptığı açıklamada, "Ben Barcelona'dayken Xavi'nin başkandan aldığı desteği hiçbir zaman alamadım." dedi.

Hollandalı çalıştırıcı, "Beni kovduklarında Real Madrid'in 9 puan gerisindeydik ama şimdi 10 puan gerisinde kaldılar. Başarılı olmak için başkanın desteğini almanız şart." ifadelerini kullandı.

Barcelona, Xavi ile sezon sonunda yollarını ayırarak göreve Hansi Flick'i getirdi.

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