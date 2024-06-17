Fenerbahçe Beko'da 2 ayrılık açıklandı!

Fenerbahçe Beko, Nate Sestina ve Nick Calathes ile yolların ayrıldığını duyurdu.

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Fenerbahçe Beko'da 2 ayrılık açıklandı!
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17 Haziran 2024 11:05
Son güncelleme 17 Haziran 2024 11:40
Fenerbahçe Beko, Nate Sestina ve Nick Calathes ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko'nun 2023-24 sezonu kadrosunda yer alan sporcumuz Nate Sestina ile yollarımız ayrılmıştır.

Fenerbahçe Ailesi'ne verdiği katkılardan dolayı Nate Sestina'ya teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar dileriz." denildi.

BİR AYRILIK DAHA AÇIKLANDI

Nick Calathes için yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı: "Fenerbahçe Beko'nun 2022-23 ve 2023-24 sezonu kadrolarında yer alan ve bu süreçte elde edilen başarılarda önemli pay sahibi olan sporcumuz Nick Calathes ile yollarımız ayrılmıştır. Fenerbahçe Ailesi'ne verdiği katkılardan dolayı Nick Calathes'e teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar dileriz."




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