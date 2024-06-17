Hamit Altıntop: 'Tehlikenin farkındayız'

"TEHLİKENİN FARKINDAYIZ"

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop turnuva öncesi Milliyet'e konuştu.Son hazırlık maçlarında takımın galip gelmemesine rağmen istenen denemelerin gerçekleştiğini belirten Altıntop, "Bu maçlardan dolayı bir moral bozukluğumuz yok. Doğal olarak kazanmak isterdik. Belki maç kaybettik ama oyuncu kazandık. Hoca oyuncuları daha iyi tanıdı. Almanya'yı yenen takım da Avusturya'ya farklı mağlup olan takım da aynı" dedi.Her teknik adamın farklı bir tarzı olduğunu ifade eden Altıntop, "Kimisi son hazırlık maçında ideal 11'i düşünür, kimisi oyuncu dener farklı bakar. Biz birçok oyuncu gördük son maçlarda. Bu sayede rekabet ortamı oluşturduk" ifadesini kullandı.Kuntz'tan sonra Montella'nın göreve gelmesi dışında profesyonel yapılanmanın ve sürecin devam ettiğini belirten Hamit Altıntop, "Kuntz ile başlayan hikaye ve süreç devam ediyor. Çalışma etiği çok önemli. Bizde yap boz çok fazla oluyor. Uzun vadede istikrar önemli" dedi. Altıntop, beraber defans yapıp beraber hücum eden bir takım olduklarının da altını çizerek oyunculara güvendiğini dile getirdi.Hamit Altıntop, Gürcistan maçıyla ilgili de "Maç maç düşüneceğiz. Gürcistan ile başlamak avantaj olarak gözükse de ilk maçın heyecanı var. Ortamı tanımak var. Bunlar tehlikeli unsurlar aslında. Gürcistan futbola son dönemde inanılmaz yatırımlar yaptı ve gelişme sağladılar. Diğer taraftan biz Türkiye'yiz. Ciddi ve konsantre şekilde maça hazırlanıyoruz. Sahaya öyle çıkacağız. Kararlı bir şekilde oynayacağız. Umarım istediğimiz sonucu alırız. Evet tehlike var. Çünkü Gürcistan'dan kimse bir şey beklemiyor. Genel olarak beklenti olmadığında en iyi oyunlar ortaya çıkar. Onun da farkındayız. Bunları oyuncularımıza hatırlatıyoruz. Hocamız ona göre idmanları uyguluyor. Aslında bizim performansımız oyunun kaderini belirleyecektir" diye konuştu.