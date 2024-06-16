Filenin Sultanları'nın rakibi Polonya

Türkiye, FIVB Kadınlar Milletler Ligi çeyrek finalinde Polonya ile karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Filenin Sultanları'nın rakibi Polonya
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16 Haziran 2024 17:33
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın, FIVB Milletler Ligi (VNL) çeyrek finalindeki rakibi Polonya oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Tayland'ın ev sahipliğinde 20-23 Haziran tarihlerinde Bangkok'ta düzenlenecek FIVB Milletler Ligi Finalleri'nde mücadele edecek Türkiye, çeyrek finalde Polonya ile eşleşti.

Milli takım, VNL grup aşamasını 25 puanla 6. sırada bitirirken, Polonya ise grubu 30 puanla üçüncü sırada tamamlayarak çeyrek finale yükseldi.

Milletler Ligi'ndeki diğer çeyrek final eşleşmeleri şöyle:

Brezilya-Tayland

Çin-Japonya

İtalya-ABD

Organizasyonda çeyrek final maçları 20-21 Haziran tarihlerinde yapılacak.

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