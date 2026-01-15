Zeynep Sönmez, set vermeden ana tabloda!

🇹🇷🎾Zeynep Sönmez, 2026 Avustralya Açık tek kadınlar eleme final turunda karşılaştığı Anastasia Gasanova'yı 6-3 ve 6-2'lik setlerle yenerek adını Avustralya Açık ana tablosuna yazdırdı. #AusOpenpic.twitter.com/RaoG8VzQ05



Milli tenisçimiz Zeynep Sönmez, sezonun ilk grand-slam turnuvası Avustralya Açık'ta ana tabloya yükseldi.Elemelerin final turunda klasmanın 212'nci sırasındaki Rus tenisçi Anastasia Gasanova'yı 6-3 ve 6-2'lik setlerle 2-0 geçti. Bu sonuçla Zeynep Sönmez Avustralya Açık'ta ana tabloya yükseldi.Zeynep Sönmez, Melbourne'de düzenlenen sezonun ilk Grand Slam turnuvası Avustralya Açık'ta tarihi bir performansa imza attı. Eleme turları boyunca kortta adeta devleşen Sönmez, oynadığı 3 maçta da rakiplerine set şansı tanımadı.İlk turda Çinli rakibi Xiaodi You karşısında etkili servisleriyle üstünlük kuran Zeynep, sahadan 6-1 ve 6-2'lik skorlarla çok rahat bir galibiyetle ayrıldı.İkinci turda ise Sloven tenisçi Polona Hercog ile karşılaşan milli sporcumuz, tecrübeli rakibini 6-4 ve 6-3'lük setlerle geçerek final turuna adını yazdırdı.Ana tablo biletinin sahibini belirleyecek final turundaki maçta Rus Anastasia Gasanova ile eşleşen Sönmez, 6-3 ve 6-2'lik setlerle turnuvanın en büyük 128 raketi arasına girmeyi başardı.Üç maçta toplamda sadece 15 oyun kaybederek ana tabloya yükselen 23 yaşındaki Zeynep Sönmez, bu performansıyla Grand Slam arenalarında ne kadar iddialı olduğunu kanıtladı. Formunun zirvesinde olan milli tenisçimizin ana tablodaki ilk tur rakibi, çekilecek kuraların ardından netlik kazanacak.