14 Ocak
Aliağa Futbol-Samsunspor
2-6
14 Ocak
Beyoğlu Yeni Çarşı SF-Fenerbahçe
0-1
14 Ocak
Albacete-Real Madrid
3-2
14 Ocak
Senegal-Mısır
1-0
14 Ocak
Inter-Lecce
1-0
14 Ocak
SSC Napoli-Parma
0-0
14 Ocak
Chelsea-Arsenal
2-3
14 Ocak
Alaves-Rayo Vallecano
2-0
20 Ocak
Salford City-Swindon Town
22:45
14 Ocak
Real Betis-Elche
2-1
14 Ocak
Antalyaspor-Gençlerbirliği
0-1
14 Ocak
FC Köln-Bayern Munih
1-3
14 Ocak
Hoffenheim-Mönchengladbach
5-1
14 Ocak
RB Leipzig-Freiburg
2-0
14 Ocak
Wolfsburg-St. Pauli
2-1
14 Ocak
İstanbulspor-Trabzonspor
1-6
14 Ocak
Nijerya-Fas
2-4

Zeynep Sönmez, set vermeden ana tabloda!

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Avustralya Açık elemelerinde karşılaştığı üç rakibini de set vermeden mağlup ederek kariyerinde ilk kez bu turnuvada ana tabloya yükselme başarısı gösterdi.

Milli tenisçimiz Zeynep Sönmez, sezonun ilk grand-slam turnuvası Avustralya Açık'ta ana tabloya yükseldi.

Elemelerin final turunda klasmanın 212'nci sırasındaki Rus tenisçi Anastasia Gasanova'yı 6-3 ve 6-2'lik setlerle 2-0 geçti. Bu sonuçla Zeynep Sönmez Avustralya Açık'ta ana tabloya yükseldi.

SET VERMEDEN ANA TABLODA!


Zeynep Sönmez, Melbourne'de düzenlenen sezonun ilk Grand Slam turnuvası Avustralya Açık'ta tarihi bir performansa imza attı. Eleme turları boyunca kortta adeta devleşen Sönmez, oynadığı 3 maçta da rakiplerine set şansı tanımadı.

İlk turda Çinli rakibi Xiaodi You karşısında etkili servisleriyle üstünlük kuran Zeynep, sahadan 6-1 ve 6-2'lik skorlarla çok rahat bir galibiyetle ayrıldı.

İkinci turda ise Sloven tenisçi Polona Hercog ile karşılaşan milli sporcumuz, tecrübeli rakibini 6-4 ve 6-3'lük setlerle geçerek final turuna adını yazdırdı.

Ana tablo biletinin sahibini belirleyecek final turundaki maçta Rus Anastasia Gasanova ile eşleşen Sönmez, 6-3 ve 6-2'lik setlerle turnuvanın en büyük 128 raketi arasına girmeyi başardı.

Üç maçta toplamda sadece 15 oyun kaybederek ana tabloya yükselen 23 yaşındaki Zeynep Sönmez, bu performansıyla Grand Slam arenalarında ne kadar iddialı olduğunu kanıtladı. Formunun zirvesinde olan milli tenisçimizin ana tablodaki ilk tur rakibi, çekilecek kuraların ardından netlik kazanacak.

