Dursun Özbek: 'İlle de Hakan!'

Galatasaray sezon başında yabancı kalecilerle temas kurmuş, Ederson'la iki ay kadar görüşmüştü. Ancak başkan Dursun Özbek'in gönlündeki isim Uğurcan Çakır'dı.
Şampiyonlar Ligi listesinin teslim edileceği gün bizzat Trabzonspor'la iletişime geçen Özbek, Uğurcan'ı 24 saatte Galatasaraylı yapmıştı. Galatasaray Başkanı, Hakan Çalhanoğlu'nu da sarı-kırmızılı takımda görmeyi çok istiyor.
Inter ile 1.5 yıl kalan sözleşmesini uzatmayan milli takım kaptanı, yaşadığı sakatlık nedeniyle 3 hafta sahalardan uzak kalacak.
31 yaşındaki yıldız, Galatasaray'a gelmeyi çok istiyor ancak Inter 30 milyon Euro bonservis talebinde şu an geri adım atmıyor.
TEMASLAR DEVAM EDİYOR
İtalya'da bulunan Galatasaraylı yetkililer, Milan'lı Fofana ile Juventus forması giyen Koopmeiners için kulüpleriyle temaslarını sürdürüyor. Ugarte ise Manchester United takımında yaşanan hoca değişikliği nedeniyle geri planda kalmış durumda.
