15 Ocak
Beşiktaş-Keçiörengücü
20:30
15 Ocak
Erzurumspor-Rizespor
13:00
15 Ocak
Eyüpspor-Iğdır FK
15:30
15 Ocak
Bodrum FK-Konyaspor
18:00
15 Ocak
Augsburg-Union Berlin
22:30
15 Ocak
Burgos CF-Valencia
23:00
15 Ocak
Racing Santander-Barcelona
23:00
15 Ocak
Verona-Bologna
20:30
15 Ocak
Como-AC Milan
22:45
15 Ocak
Anderlecht-Gent
22:30

Dursun Özbek: "İlle de Hakan!"

Galatasaray, orta saha için Fofana, Ugarte ve Koopmeiners gibi isimlerle ilgilenirken, başkan Dursun Özbek'in gönlünde milli yıldız var

calendar 15 Ocak 2026 09:06
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Dursun Özbek: 'İlle de Hakan!'
Galatasaray sezon başında yabancı kalecilerle temas kurmuş, Ederson'la iki ay kadar görüşmüştü. Ancak başkan Dursun Özbek'in gönlündeki isim Uğurcan Çakır'dı.

Şampiyonlar Ligi listesinin teslim edileceği gün bizzat Trabzonspor'la iletişime geçen Özbek, Uğurcan'ı 24 saatte Galatasaraylı yapmıştı. Galatasaray Başkanı, Hakan Çalhanoğlu'nu da sarı-kırmızılı takımda görmeyi çok istiyor.

Inter ile 1.5 yıl kalan sözleşmesini uzatmayan milli takım kaptanı, yaşadığı sakatlık nedeniyle 3 hafta sahalardan uzak kalacak.


31 yaşındaki yıldız, Galatasaray'a gelmeyi çok istiyor ancak Inter 30 milyon Euro bonservis talebinde şu an geri adım atmıyor.

TEMASLAR DEVAM EDİYOR

İtalya'da bulunan Galatasaraylı yetkililer, Milan'lı Fofana ile Juventus forması giyen Koopmeiners için kulüpleriyle temaslarını sürdürüyor. Ugarte ise Manchester United takımında yaşanan hoca değişikliği nedeniyle geri planda kalmış durumda.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
