Roma'nın hedefi Mats Hummels

Gelecek sezon için kadroda revizyona gitmek isteyen Roma, savunmanın merkezine Mats Hummels'i transfer etmek istiyor.İtalyan basınından Calcio Mercato'da yer alan haberde; teknik direktör Daniele De Rossi'nin isteği doğrultusunda Hummels ile görüşmelere başlayan Roma yönetimi, 35 yaşındaki oyuncunun Avrupa'da kalma isteğinden faydalanmak istiyor.Haberde; Hummels'in Suudi Arabistan'dan gelen 2 teklifi reddettiği kaydedilirken, Roma'nın önündeki tek engelin Hummels'in 3.6 milyon euro'luk maaş beklentisi olduğu kaydedildi.Borussia Dortmund'dan ayrıldığını resmen açıklayan Mats Hummels ile Beşiktaş da yakından ilgileniyor.