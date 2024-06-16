Roma'nın hedefi Mats Hummels

Gelecek sezon için kadroda revizyona gitmek isteyen Roma, savunmanın merkezine Mats Hummels'i transfer etmek istiyor.
İtalyan basınından Calcio Mercato'da yer alan haberde; teknik direktör Daniele De Rossi'nin isteği doğrultusunda Hummels ile görüşmelere başlayan Roma yönetimi, 35 yaşındaki oyuncunun Avrupa'da kalma isteğinden faydalanmak istiyor.
Haberde; Hummels'in Suudi Arabistan'dan gelen 2 teklifi reddettiği kaydedilirken, Roma'nın önündeki tek engelin Hummels'in 3.6 milyon euro'luk maaş beklentisi olduğu kaydedildi.
Borussia Dortmund'dan ayrıldığını resmen açıklayan Mats Hummels ile Beşiktaş da yakından ilgileniyor.
İtalyan basınından Calcio Mercato'da yer alan haberde; teknik direktör Daniele De Rossi'nin isteği doğrultusunda Hummels ile görüşmelere başlayan Roma yönetimi, 35 yaşındaki oyuncunun Avrupa'da kalma isteğinden faydalanmak istiyor.
Haberde; Hummels'in Suudi Arabistan'dan gelen 2 teklifi reddettiği kaydedilirken, Roma'nın önündeki tek engelin Hummels'in 3.6 milyon euro'luk maaş beklentisi olduğu kaydedildi.
Borussia Dortmund'dan ayrıldığını resmen açıklayan Mats Hummels ile Beşiktaş da yakından ilgileniyor.