Trabzonspor'da Dele Bashiru sürprizi!

Eski yıldızı Anthony Nwakaeme ile yeniden anlaşan Trabzonspor'da gözler bir başka Nijeryalı oyuncu Dele Bashiru'ya çevrildi.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da Dele Bashiru sürprizi!
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17 Haziran 2024 08:30
Son güncelleme 17 Haziran 2024 08:38
Orta saha rotasyonunu yetenekli oyuncularla güçlendirmeyi hedefleyen Trabzonspor'un, Atakaş Hatayspor forması giyen Dele Bashiru'nun peşinde olduğu ifade edildi.

Dele Bashiru, Trendyol Süper Lig'de geçen sezon 36 maçta 8 gol, 5 asiste imza atarak dikkatleri üzerine çekmişti.

Karadeniz ekibinin, sözleşmesinde 2 milyon euroya serbest kalma maddesi bulunan 23 yaşındaki oyuncu için Hatayspor'la görüşmelere başladığı aktarıldı.

Yöneticilerin, yetenekli oyuncuyla da iletişim halinde olduğu ve kısa süre içinde transferi bitirmenin hesaplarını yaptıkları vurgulandı. 

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