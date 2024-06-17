Trabzonspor'da Dele Bashiru sürprizi!

Orta saha rotasyonunu yetenekli oyuncularla güçlendirmeyi hedefleyen Trabzonspor'un, Atakaş Hatayspor forması giyen Dele Bashiru'nun peşinde olduğu ifade edildi.
Dele Bashiru, Trendyol Süper Lig'de geçen sezon 36 maçta 8 gol, 5 asiste imza atarak dikkatleri üzerine çekmişti.
Karadeniz ekibinin, sözleşmesinde 2 milyon euroya serbest kalma maddesi bulunan 23 yaşındaki oyuncu için Hatayspor'la görüşmelere başladığı aktarıldı.
Yöneticilerin, yetenekli oyuncuyla da iletişim halinde olduğu ve kısa süre içinde transferi bitirmenin hesaplarını yaptıkları vurgulandı.
Dele Bashiru, Trendyol Süper Lig'de geçen sezon 36 maçta 8 gol, 5 asiste imza atarak dikkatleri üzerine çekmişti.
Karadeniz ekibinin, sözleşmesinde 2 milyon euroya serbest kalma maddesi bulunan 23 yaşındaki oyuncu için Hatayspor'la görüşmelere başladığı aktarıldı.
Yöneticilerin, yetenekli oyuncuyla da iletişim halinde olduğu ve kısa süre içinde transferi bitirmenin hesaplarını yaptıkları vurgulandı.