Bart Verbruggen: "Weghorst'u ayakta alkışladık"

Hollanda'nın kalecisi Bart Verbruggen kazandıkları Polonya maçı sonrasında konuştu.

Bart Verbruggen: 'Weghorst'u ayakta alkışladık'
EURO 2024'ün D Grubu ilk hafta maçında Polonya'yı 2-1 mağlup eden Hollanda'da file bekçisi Bart Verbruggen karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.

Galibiyeti getiren Weghorst'u soyunma odasında alkışladıklarını söyleyen Verbruggen, "Soyunma odasına girer girmez Weghorst'u alkışladık. Çok önemliydi. Bence yedek kulübesinden gelen oyuncuların fark yaratabilmesi takım olarak sahip olduğumuz çok iyi bir güç. Wout için, bizim için çok mutluyum. Sıradaki maça geçiyoruz." ifadelerini kullandı.

Yedikleri golün üzerine düşeceklerini söyleyen Bart Verbruggen şu sözlerle cümlelerini noktaladı:

"Duran toptan yediğimiz gole bakacağız ve üzerine çalışacağız. Gelecek maçlarda bunun olmamasına dikkat edeceğiz. Maç içerisinde çok pozisyon yarattık ama sadece ikisini değerlendirebildik. Çıkarılacak pek çok olumlu şey var."

 Reklam 
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya11005143
2İsviçre11003123
3Macaristan100113-20
4İskoçya100115-40
Son Dakika Haberleri
Ronald Koeman:
Ronald Koeman: "Fazlasıyla hak ettik"
Bart Verbruggen:
Bart Verbruggen: "Weghorst'u ayakta alkışladık"
Wout Weghorst:
Wout Weghorst: "Rüya gibi bir senaryo"
Virgil van Dijk:
Virgil van Dijk: "En önemlisi maçı kazanmamızdı"
Pierre van Hooijdonk:
Pierre van Hooijdonk: "Weghorst'un gol atması tesadüf değil"
Sporx Anasayfasına Dön