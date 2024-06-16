Bart Verbruggen: 'Weghorst'u ayakta alkışladık'

EURO 2024'ün D Grubu ilk hafta maçında Polonya'yı 2-1 mağlup eden Hollanda'da file bekçisi Bart Verbruggen karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.



Galibiyeti getiren Weghorst'u soyunma odasında alkışladıklarını söyleyen Verbruggen, "Soyunma odasına girer girmez Weghorst'u alkışladık. Çok önemliydi. Bence yedek kulübesinden gelen oyuncuların fark yaratabilmesi takım olarak sahip olduğumuz çok iyi bir güç. Wout için, bizim için çok mutluyum. Sıradaki maça geçiyoruz." ifadelerini kullandı.



Yedikleri golün üzerine düşeceklerini söyleyen Bart Verbruggen şu sözlerle cümlelerini noktaladı:



"Duran toptan yediğimiz gole bakacağız ve üzerine çalışacağız. Gelecek maçlarda bunun olmamasına dikkat edeceğiz. Maç içerisinde çok pozisyon yarattık ama sadece ikisini değerlendirebildik. Çıkarılacak pek çok olumlu şey var."



