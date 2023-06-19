Resmi tatiller takvim! 2023 yılında resmi tatiller hangi günler?
Haber Tarihi: 19 Haziran 2023 13:32 -
Güncelleme Tarihi:
19 Haziran 2023 13:32
Resmi tatiller takvim! 2023 yılında resmi tatiller hangi günler?
2023 yılı içinde herkesin planlar oluşturmaya başladığını biliyoruz. Planlar öncesi bilinmesi gerekenler çok basit, 2023 resmi tatiller takvim nedir ve 2023 resmi tatiller hangi güne denk geliyor sorusu. 2023 yılında resmi tatiller hangi günler merak ediyorsanız sizin için hazırladığımız kısa rehberimize göz atabilir ve bu sayfayı kaydedebilirsiniz.
2023 yılında kutlanacak resmi tatiller; insanların çalışma, eğlenme ve gezmeye çıkma planlamalarının temelini oluşturmaktadır. Hangi günlerin tatil olduğunu merak ediyorsanız bu makalede size 2023'e ait resmi tatilleri ve bunlarla ilgili bilgileri derledik.
Bununla birlikte, 25 Nisan'da Anadolu Selçuklu'nun kuruluşu ve 10 Kasım'da Atatürk'ün ölümünün anılacağı iki özel gün 2023 takviminde bizleri beklemektedir. 2023 resmi tatil takvim konusunda en çok merak edilen ise 2023 resmi tatiller hangi güne denk geliyor sorusu. Bu sorunun cevabını da kısaca aşağıda bulabilirsiniz.
2023 resmi tatiller takvim
Anayasa ve Kanun Hükmünde Kararname kapsamında belirlenen, Yeni Yıl, Cumhuriyet Bayramı, İstiklal Marşı'nın yazdığı gün, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, 30 Ağustos Zafer Bayramı, Cumhurbaşkanlığı Seçimi gibi resmi tatiller her yıl 2023 resmi tatil takviminde yer alır.. Resmi Tatiller dini bayramlar haricindeki milli ve manevi değerlere dayanan sekillerdir. Dolayısıyla bu tatiller ülke birliğinin temellerinden biridir.
2023 Resmi tatiller hangi güne denk geliyor
Yılbaşı 1 Ocak 2023 Pazar 1 Gün
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan 2023 Pazar 1 Gün
Ramazan Bayramı 20-23 Nisan 2023 Perşembe (Arefe) - Pazar 3,5 Gün
Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs 2023 Pazartesi 1 Gün
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs 2023 Cuma 1 Gün
Kurban Bayramı 27 Haziran - 1 Temmuz 2023 Salı (Arefe) - Cumartesi 4,5 gün
Demokrasi ve Milli Birlik Günü 15 Temmuz 2023 Cumartesi 1 Gün
Zafer Bayramı 30 Ağustos 2023 Çarşamba 1 Gün
Cumhuriyet Bayramı 28-29 Ekim 2023 Cumartesi (Arefe) - Pazar 1,5 Gün
Bununla birlikte 2023 resmi tatil takvim dışında bu özel günler de bizleri bekliyor;
Dünya gazeteciler günü Salı, 10 Ocak 2023 Sevgililer günü Çarşamba, 14 Şubat 2023 Dünya kadınlar günü Çarşamba, 8 Mart 2023 Avukatlar günü Çarşamba, 5 Nisan 2023 Kutlu doğum haftası 14-20 Nisan 2023 Engelliler haftası 10-16 Mayıs 2023 Anneler günü Pazar, 14 Mayıs 2023 Babalar günü Pazar, 18 Haziran 2023 Gazeteciler ve basın bayramı Cumartesi, 24 Temmuz 2023 Hayvanları koruma günü Çarşamba, 4 Ekim 2023 Kızılay haftası 29 Ekim – 4 Kasım 2023 Lösemili çocuklar haftası 2-8 Kasım 2023 Atatürk haftası 10-16 Kasım 2023 Öğretmenler günü Cuma, 24 Kasım 2023 Dünya özürlüler günü Pazar, 3 Aralık 2023 İnsan hakları günü Pazar, 10 Aralık 2023
1 Mayıs resmi tatil midir?
1 Mayıs, Türkiye'de resmi bir tatil olarak kabul edilir. Bu gün, İşçi Bayramı olarak kutlanır ve çalışma saatlerinin durdurulmasını gerektirir. Bu gün, işçi hakları ve işçi sağlığı ve güvenliği gibi konuların önemine dikkat çekmek için kutlanır.
2023 yılında resmi tatiller neye göre belirlenir?
2023 resmi tatilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından belirlendi. Bu tatiller, halkın mutluluğu, milli birlik ve beraberliği gözetilerek belirlenmektedir. Yeni yılda bayram tatili olarak kutlanan 3 gün süresince resmi kurumlar ve bankalar kapalıdır. Ayrıca, bu tatillere ilave olarak, ülke genelinde başka birçok etkinlik de düzenlenmektedir.
Resmi tatil, hükümet tarafından belirlenen ve ülkenin çalışma saatlerinin durdurulmasını gerektiren günlerdir.
Resmi tatiller genellikle milli veya dini bayramlar, anma günleri veya önemli tarihi olaylar için kullanılır.
Resmi tatiller ülkeler arasında değişebilir ve ülkenin kültürel veya dini inançlarına göre değişebilir.
Resmi tatil günlerinde çoğu işletme ve hizmet kapalı olabilir, ancak bazıları hala açık olabilir.
Resmi tatil günlerinde, insanlar genellikle aile ve arkadaşlarla birlikte zaman geçirir, bayramlar kutlar veya dinsel törenlere katılır.
2023 resmi tatilleri arasında kutlanan bayramlar şunlardır:
- Ramazan Bayramı - Kurban Bayramı - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı - 30 Ağustos Zafer Bayramı - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
Tatil günlerinde yapılabilecekler
Seyahat etmek
Spor yapmak (yürüyüş, koşu, bisiklet)
Yeni yemekler denemek/yemek yapmak
Kitap okumak
Film veya dizi izlemek
Doğa gezisi yapmak
Fotoğraf çekmek
Sanat etkinliklerine katılmak (müzik, tiyatro, sergi)