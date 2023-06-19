Haber Tarihi: 19 Haziran 2023 13:32 - Güncelleme Tarihi: 19 Haziran 2023 13:32

Resmi tatiller takvim! 2023 yılında resmi tatiller hangi günler?

2023 yılı içinde herkesin planlar oluşturmaya başladığını biliyoruz. Planlar öncesi bilinmesi gerekenler çok basit, 2023 resmi tatiller takvim nedir ve 2023 resmi tatiller hangi güne denk geliyor sorusu. 2023 yılında resmi tatiller hangi günler merak ediyorsanız sizin için hazırladığımız kısa rehberimize göz atabilir ve bu sayfayı kaydedebilirsiniz.

Resmi tatiller takvim! 2023 yılında resmi tatiller hangi günler?
Abone Ol
2023 yılında kutlanacak resmi tatiller; insanların çalışma, eğlenme ve gezmeye çıkma planlamalarının temelini oluşturmaktadır. Hangi günlerin tatil olduğunu merak ediyorsanız bu makalede size 2023'e ait resmi tatilleri ve bunlarla ilgili bilgileri derledik.  
Bununla birlikte, 25 Nisan'da Anadolu Selçuklu'nun kuruluşu ve 10 Kasım'da Atatürk'ün ölümünün anılacağı iki özel gün 2023 takviminde bizleri beklemektedir. 2023 resmi tatil takvim konusunda en çok merak edilen ise 2023 resmi tatiller hangi güne denk geliyor sorusu. Bu sorunun cevabını da kısaca aşağıda bulabilirsiniz.

2023 resmi tatiller takvim

Anayasa ve Kanun Hükmünde Kararname kapsamında belirlenen, Yeni Yıl, Cumhuriyet Bayramı, İstiklal Marşı'nın yazdığı gün, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, 30 Ağustos Zafer Bayramı,  Cumhurbaşkanlığı Seçimi gibi resmi tatiller her yıl 2023 resmi tatil takviminde yer alır.. Resmi Tatiller dini bayramlar haricindeki milli ve manevi değerlere dayanan sekillerdir. Dolayısıyla bu tatiller ülke birliğinin temellerinden biridir.

2023 Resmi tatiller hangi güne denk geliyor

Yılbaşı    
1 Ocak 2023    
Pazar
1 Gün

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı    
23 Nisan 2023
Pazar
1 Gün

Ramazan Bayramı    
20-23 Nisan 2023    
Perşembe (Arefe) - Pazar    
3,5 Gün


Emek ve Dayanışma Günü    
1 Mayıs 2023    
Pazartesi    
1 Gün

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı    
19 Mayıs 2023    
Cuma    
1 Gün

Kurban Bayramı
27 Haziran - 1 Temmuz 2023    
Salı (Arefe) - Cumartesi    
4,5 gün

Demokrasi ve Milli Birlik Günü    
15 Temmuz 2023    
Cumartesi    
1 Gün

Zafer Bayramı
30 Ağustos 2023    
Çarşamba    
1 Gün

Cumhuriyet Bayramı    
28-29 Ekim 2023    
Cumartesi (Arefe) - Pazar    
1,5 Gün

Bununla birlikte 2023 resmi tatil takvim dışında bu özel günler de bizleri bekliyor;

Dünya gazeteciler günü Salı, 10 Ocak 2023
Sevgililer günü Çarşamba, 14 Şubat 2023
Dünya kadınlar günü Çarşamba, 8 Mart 2023
Avukatlar günü  Çarşamba, 5 Nisan 2023
Kutlu doğum haftası 14-20 Nisan 2023
Engelliler haftası 10-16 Mayıs 2023
Anneler günü Pazar, 14 Mayıs 2023
Babalar günü Pazar, 18 Haziran 2023
Gazeteciler ve basın bayramı Cumartesi, 24 Temmuz 2023
Hayvanları koruma günü Çarşamba, 4 Ekim 2023
Kızılay haftası 29 Ekim – 4 Kasım 2023
Lösemili çocuklar haftası 2-8 Kasım 2023
Atatürk haftası 10-16 Kasım 2023
Öğretmenler günü Cuma, 24 Kasım 2023
Dünya özürlüler günü Pazar, 3 Aralık 2023
İnsan hakları günü Pazar, 10 Aralık 2023 

 

1 Mayıs resmi tatil midir? 

1 Mayıs, Türkiye'de resmi bir tatil olarak kabul edilir. Bu gün, İşçi Bayramı olarak kutlanır ve çalışma saatlerinin durdurulmasını gerektirir. Bu gün, işçi hakları ve işçi sağlığı ve güvenliği gibi konuların önemine dikkat çekmek için kutlanır.

2023 yılında resmi tatiller neye göre belirlenir?

2023 resmi tatilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından belirlendi. Bu tatiller, halkın mutluluğu, milli birlik ve beraberliği gözetilerek belirlenmektedir. Yeni yılda bayram tatili olarak kutlanan 3 gün süresince resmi kurumlar ve bankalar kapalıdır. Ayrıca, bu tatillere ilave olarak, ülke genelinde başka birçok etkinlik de düzenlenmektedir. 

  • Resmi tatil, hükümet tarafından belirlenen ve ülkenin çalışma saatlerinin durdurulmasını gerektiren günlerdir.
  • Resmi tatiller genellikle milli veya dini bayramlar, anma günleri veya önemli tarihi olaylar için kullanılır.
  • Resmi tatiller ülkeler arasında değişebilir ve ülkenin kültürel veya dini inançlarına göre değişebilir.
  • Resmi tatil günlerinde çoğu işletme ve hizmet kapalı olabilir, ancak bazıları hala açık olabilir.
  • Resmi tatil günlerinde, insanlar genellikle aile ve arkadaşlarla birlikte zaman geçirir, bayramlar kutlar veya dinsel törenlere katılır.
2023 resmi tatilleri arasında kutlanan bayramlar şunlardır:

- Ramazan Bayramı
- Kurban Bayramı
- 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
- 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
- 30 Ağustos Zafer Bayramı
- 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

Tatil günlerinde yapılabilecekler

  • Seyahat etmek
  • Spor yapmak (yürüyüş, koşu, bisiklet)
  • Yeni yemekler denemek/yemek yapmak
  • Kitap okumak
  • Film veya dizi izlemek
  • Doğa gezisi yapmak
  • Fotoğraf çekmek
  • Sanat etkinliklerine katılmak (müzik, tiyatro, sergi)
  • Hobilerini yapmak (özel projeler, el işi, müzik)
  • Dinlenmek ve şehir dışına çıkmak.
 

 

Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Resmi Tatiller
Genel Haber
Kaynak: Sporx.com

Diğer Haberler

Kocaelispor'da Ertuğrul Sağlam dönemi Spor Toto 1. Lig Kocaelispor'da Ertuğrul Sağlam dönemi
Samsunspor Altyapı Tesisleri törenle açıldı Futbol Samsunspor Altyapı Tesisleri törenle açıldı
Ermenistan, Letonya'yı da mağlup etti! Milli Takım Ermenistan, Letonya'yı da mağlup etti!
Beşiktaş ve Trabzonspor transferde karşı karşıya! Türkiye Transferler Beşiktaş ve Trabzonspor transferde karşı karşıya!
Galatasaray'a Yunan gol makinesi! Türkiye Transferler Galatasaray'a Yunan gol makinesi!
Messi'nin Suudi Arabistan ile yaptığı anlaşma belli oldu! Dünya Futbolu Messi'nin Suudi Arabistan ile yaptığı anlaşma belli oldu!
Carlo Ancelotti, Brezilya'ya gidiyor! Real Madrid Carlo Ancelotti, Brezilya'ya gidiyor!
Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! Türkiye Transferler Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye transferde kötü haber!
Bayern'in Walker'a ayırcağı bütçe belli oldu Bayern Münih Bayern'in Walker'a ayırcağı bütçe belli oldu
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Galatasaray'ın transfer stratejisi ve 8+3 kuralı
2
İşte Fenerbahçe'nin 5 yıldız çözümü
3
Guardiola, İstanbul Boğazı'ndan yalı satın alıyor!
4
Türkiye - Galler: 11'ler
5
Joao Pedro'ya yeni talip!
6
Galatasaray'da 45 milyon euro'luk beklenti!
7
Galatasaray'dan Cem Uzan açıklaması

SON HABERLER

yukarı ok