Napoli'de hedef Torino'nun yıldız ismi

Geçtiğimiz sezon Serie A'da istediği gibi bir sezon geçiremeyen ve teknik direktörlük görevine Antonio Conte'yi getiren Napoli transfer çalışmalarına hız verdi.



HEDEF BELİRLENDİ



Fabrizio Romano'nun haberine göre Napoli, Torino forması giyen Alessandro Buongiorno için harekete geçti.



Haberin detaylarında 25 yaşındaki İtalyan savunmacının, Napoli ile görüştüğü ancak şu an için bir anlaşma sağlanmadığı söylendi.



31 MAÇA ÇIKTI



Geçtiğimiz sezon Torino formasıyla 31 resmi maça çıkan Alessandro Buongiorno bu karşılaşmalarda 3 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı.





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