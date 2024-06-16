Manchester United PSG'nin yıldızını istiyor

Geçtiğimiz sezon Premier Lig'de ve Şampiyonlar Ligi'nde istediği gibi bir sezon geçirmeyen transfer çalışmalarına hız verdi.



HEDEF GENÇ YILDIZ



L'Equipe'de yer alan habere göre Manchester United, Paris Saint-Germainli Xavi Simons için harekete geçti.



Haberin detaylarında birçok kulübün 21 yaşındaki Hollandalı yıldızı istediğini ama Manchester United'ın bir adım daha önde olduğu söylendi.



Ayrıca Paris Saint-Germain'in oyuncuyu bonservisiyle yollamaktansa kiralamak istediği iddia edildi.



43 MAÇA ÇIKTI



Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Leipzig forması giyen Xavi Simons çıktığı 43 resmi maçta 10 gol, 15 asistlik skor katkısı sağladı.





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