Manchester United PSG'nin yıldızını istiyor

Yeni sezonun çalışmalarını sürdüren Manchester United gözünü Xavi Simons'a çevirdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Manchester United PSG'nin yıldızını istiyor
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16 Haziran 2024 16:47
Geçtiğimiz sezon Premier Lig'de ve Şampiyonlar Ligi'nde istediği gibi bir sezon geçirmeyen transfer çalışmalarına hız verdi.

HEDEF GENÇ YILDIZ

L'Equipe'de yer alan habere göre Manchester United, Paris Saint-Germainli Xavi Simons için harekete geçti.

Haberin detaylarında birçok kulübün 21 yaşındaki Hollandalı yıldızı istediğini ama Manchester United'ın bir adım daha önde olduğu söylendi.

Ayrıca Paris Saint-Germain'in oyuncuyu bonservisiyle yollamaktansa kiralamak istediği iddia edildi.

43 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Leipzig forması giyen Xavi Simons çıktığı 43 resmi maçta 10 gol, 15 asistlik skor katkısı sağladı.

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