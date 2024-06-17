Galatasaray, Soumare için 'Ne kadar?' dedi

Galatasaray'ın Leicester City forması giyen Fransız 6 numara Boubakary Soumare ile ilgilendiği iddia edildi.

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Galatasaray, Soumare için 'Ne kadar?' dedi
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17 Haziran 2024 09:13
Son güncelleme 17 Haziran 2024 09:15
Galatasaray, 6 numara transferi için de çalışmalarını sürdürüyor.

Listede birçok farklı isim bulunurken Sarı-Kırmızılı yönetim, tüm alternatiflerin durumunu araştırıyor.

Geçtiğimiz sezon Sevilla'da kiralık olarak forma giyen Boubakary Soumare de Aslan'ın radarına giren isimlerden...

Yönetim, bonservisi Leicester City'de bulunan 25 yaşındaki futbolcu için nabız yokladı.

15 MİLYON EURO İSTİYORLAR

İngiliz kulübünün yaklaşık 15 milyon Euro'luk bir bonservis bedeli karşılığında transfere izin vereceği öğrenildi. Ancak Galatasaray bu rakamları ödemek istemiyor ve transferde aceleci davranmıyor.

Geçtiğimiz sezon Sevilla'da kiralık olarak forma giydiği 28 mücadelede 2 asist yapan Fransız oyuncu, gol katkısında bulunamamıştı. 

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