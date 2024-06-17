Beşiktaş'ın sırtındaki 490 milyonluk kambur!

Beşiktaş'tan kadronun güçlendirilmesi adına büyük uğraş var. Diğer yandan da gelecek sezonda düşünülmeyen isimlere veda edilmesine çalışılıyor. Yönetim danışmanı Brad Friedel ve Futbol Koordinatörü Samet Aybaba belirlenen yedi isme formül arıyor.
Özellikle Friedel uluslararası bağlantılarını kullanarak en doğru çözüm için çabalıyor. Valentin Rosier, Ante Rebic, Arthur Masuaku, Vincent Aboubakar, Daniel Amartey, Chamberlain ve Jean Onana'nın kulüple sözleşmeleri en az birer yıl daha devam ediyor. Bu oyuncuların toplam maaş yükü neredeyse 14 milyon Euro (490 milyon TL)
Yönetim, mecbur kalınırsa bu oyuncuların bonservissiz çıkışlarına da izin verecek. Böylece 12 yabancı futbolcudan fazlasının kadroya yazılamadığı yeni sezon öncesi kadrodaki şişkinlik de giderilecek.
FUTBOLCULARIN MAAŞLARI
Aboubakar 3 milyon Euro
Rebic 2.5 milyon Euro
Chamberlain 2.5 milyon Euro
Amartey 1.7 milyon Euro
Onana 1.5 milyon Euro
Rosier 1.3 milyon Euro
Masuaku 1.3 milyon Euro
Özellikle Friedel uluslararası bağlantılarını kullanarak en doğru çözüm için çabalıyor. Valentin Rosier, Ante Rebic, Arthur Masuaku, Vincent Aboubakar, Daniel Amartey, Chamberlain ve Jean Onana'nın kulüple sözleşmeleri en az birer yıl daha devam ediyor. Bu oyuncuların toplam maaş yükü neredeyse 14 milyon Euro (490 milyon TL)
Yönetim, mecbur kalınırsa bu oyuncuların bonservissiz çıkışlarına da izin verecek. Böylece 12 yabancı futbolcudan fazlasının kadroya yazılamadığı yeni sezon öncesi kadrodaki şişkinlik de giderilecek.
FUTBOLCULARIN MAAŞLARI
Aboubakar 3 milyon Euro
Rebic 2.5 milyon Euro
Chamberlain 2.5 milyon Euro
Amartey 1.7 milyon Euro
Onana 1.5 milyon Euro
Rosier 1.3 milyon Euro
Masuaku 1.3 milyon Euro