Dusan Tadic'ten 3 teklife ret: "Kalıyorum!"

Dusan Tadic, Mourinho ile konuştuktan sonra gelen 3 teklifi geri çevirdi ve Fenerbahçe'de kalmaya karar verdi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Dusan Tadic'ten 3 teklife ret: 'Kalıyorum!'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Haziran 2024 10:09
Fenerbahçe takımında gelecekler kadar gidecekler de merak konusu…

Sezon sonunda pek çok yıldızın ayrılmak istediği konuşulurken, Mourinho'nun takımın başına gelmesi planları değiştirdi. Edin Dzeko, Ferdi Kadıoğlu, Szymanski ve Tadic bu isimlerin başında geliyor.

İkisi Avrupa'dan, biri Suudi Arabistan'dan iki teklif alan Tadic, Portekizli hoca ile yaptığı görüşmenin ardından bunları reddetti.

FORVET ARKASI OLACAK

EURO 2024'te mücadele eden Sırbistan Milli Takımı'nın formasını giyen Tadic, Mourinho ile görüştüğünü açıklarken, "Turnuvayı değil sadece Fenerbahçe'yi konuştuk" dedi.

Bu arada teknik direktör Jose Mourinho, Mario Branco ile yaptğı analizler doğrultusunda 35 yaşındaki yıldızın kanatta görev almasını yanlış buluyor. Topun ve oyunun hızını artırmak isteyen tecrübeli hoca, Tadic'e forvet arkasında görev verecek. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery