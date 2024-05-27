Galatasaray'dan Süper Kupa göndermesi

Galatasaray'ın kutlamalarında Süper Kupa seremoniye getirilirken "Seninle bir dakika" şarkısı çaldı.

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Galatasaray'dan Süper Kupa göndermesi
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27 Mayıs 2024 21:29
Galatasaray, şampiyonluk kutlamalarında Süper Kupa üzerinden ezeli rakibi Fenerbahçe'ye göndermede bulundu.

Sarı-kırmızılıların şampiyonluk kutlamarında Süper Kupa seremoniye getirilirken "Seninle bir dakika" şarkısı çaldı.

NE OLMUŞTU?

Fenerbahçe, Galatasaray ile oynadığı Süper Kupa maçına U19 takımı ile çıkmıştı. Fenerbahçe, 52. saniyede Mauro Icardi'nin golünün ardından sahadan çekilmişti.

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