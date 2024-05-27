Haber Tarihi: 27 Mayıs 2024 14:38 - Güncelleme Tarihi: 27 Mayıs 2024 14:38

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılacak mı? 2024

Galatasaray'ın sezonu şampiyon olarak tamamlamasının ardından gözler Şampiyonlar Ligi'ne çevrildi. Peki, Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılacak mı?

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılacak mı? 2024
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102 puan toplayan Galatasaray, Süper Lig'i şampiyon olarak tamamladı. 24. şampiyonluğunu elde eden sarı-kırmızılılarda akıllara

Süper Lig'de birinci ve ikinci olan takımın oynayacağı ön eleme sayısı belli oldu. Peki Süper Lig şampiyonu nereye gidecek? İşte, konuyla ilgili detaylar…

Galatasaray tek ön eleme oynayacak

Süper Lig'i şampiyon tamamlayan takım, önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi play-off turu oynayacak. Galatasaray, tek ön elemeyi geçmesi durumunda gruplarda yer alacak.

Ligi kinci sırada bitiren takım (Fenerbahçe) ise Şampiyonlar Ligi'ne 2. eleme turundan başlayacak ve grup aşaması için 3 tur geçmek durumunda kalacak.

Sezonu üçüncü tamamlamayı garantileyen Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'ne 2. eleme turundan girecek ve gruplara kalması için 3 tur geçmesi gerekecek.

Türkiye Kupası kazanan Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde...

Siyah-beyazlılar, Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u mağlup ederek kupaya uzandı.

Beşiktaş, bu sonuçla UEFA Avrupa Ligi'nde play - off turundan katılmayı garantiledi.

Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri arasında Ajax, Braga, Union St, Gilloise, Sparta Prag, Partizan, Malmö, LASK Linz, Molde, Viktroia Plzen, Sheriff, Apoel gibi takımlar bulunuyor.
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