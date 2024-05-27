Karşıyaka'nın U16 gururu

Basketbolda İzmir'in ekol kulübü Karşıyaka, U16 Türkiye Şampiyonası'nda 17 yıl sonra mutlu sona ulaştı.



Daha önce U16 kategorisinde 4 kez Türkiye şampiyonu olarak en son 2006-2007 sezonunda kupayı havaya kaldıran Kaf-Kaf, altyapı hamlesiyle şampiyonluk hasretini noktaladı. Karşıyaka, Edirne'de düzenlenen U16 Türkiye Şampiyonası'nda dev rakiplerini geride bırakarak namağlup kupayı havaya kaldırdı. Edirne'deki şampiyonada grubunda Finalspor'u 89-63, Galatasaray'ı 67-66, Bursaspor'u 75-69 yenen Karşıyaka, çeyrek finalde Fenerbahçe'yi 69-66, yarı finalde yine Galatasaray'ı 78-66'yla geçerek finale çıktı.



Ozan Filiz'in antrenörlüğündeki Kaf-Kaf, finalde de Anadolu Efes'i 67-62 mağlup ederek kupaya uzandı. Yeşil-kırmızılı genç oyuncuları Edirne'de yalnız bırakmayan yöneticiler, aileleri ve taraftarlar finalin ardından şampiyonluk coşkusu yaşadı. Karşıyaka'da Yalın Yıldız finalde 23 sayı, 4 ribaund, 3 asist ile maçın en değerli oyuncusu oldu. Karşıyaka camiasına büyük bir gurur yaşatan genç basketbolcular kupa sevincini aileleriyle paylaştı. Karşıyaka, 2016 yılında gençlerde Türkiye şampiyonu olmuştu.





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