Sergiy Rebrov: ''Kimse bu sonucu beklemiyordu''

EURO 2024'e Romanya mağlubiyetiyle başlayan Ukrayna'da Milli Takımı Teknik Direktörü Sergiy Rebrov, maçın ardından konuştu.



Rebrov maçla ilgili, "Topa sahip olduk ama hiç şans yaratamadık. Kimse bu sonucu beklemiyordu. Önümüzde Slovakya'ya karşı çok önemli bir maç var. Kendi aramızda konuşmalı ve Slovakya maçına iyi hazırlanmalıyız." dedi.



Sözlerine devam eden Rebrov, "Romanya iyi bir takım. Dünkü maç öncesi basın toplantısında da söylemiştim, burası bir futbol ülkesi. Futbol oynayabiliyorlar ve bunu bugün gösterdiler. Artık Slovakya'ya karşı oynayacağımız bir sonraki maça odaklanmalıyız." ifadelerini kullandı.



