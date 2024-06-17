Tottenham, Calafiori için harekete geçti!

Tottenham, Bologna forması giyen Riccardo Calafiori için harekete geçti. İngiliz ekibi, 22 yaşındaki futbolcunun transferi için Bologna ve genç oyuncunun menajerinden bilgi aldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Tottenham, Calafiori için harekete geçti!
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17 Haziran 2024 16:59
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, transferde gözünü Bolonga forması giyen Riccardo Calafiori'ye dikti.

TOTTENHAM HAREKETE GEÇTİ

İtalyan basınında yer alan haberde, Tottenham'ın 22 yaşındaki futbolcu için harekete geçtiği ve Bologna ile oyuncunun menajerinden bilgi aldığı ifade edildi.

JUVENTUS DA DEVREDE

Juventus'un da Calafiori ile ilgilendiği ve şu an için 22 yaşındaki genç oyuncunun transferinde önde olan taraf olduğu belirtildi.

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ

Bologna ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden Riccardo Calafiori'nin güncel piyasa değeri 30 milyon euro olarak gösteriliyor.

İtalya Milli Takımı'nın EURO2024 kadrosunda da yer alan Calafiori, geçen sezon Bologna ile çıktığı 37 maçta 2 gol attı ve 5 asist yaptı.

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