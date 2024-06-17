Tottenham, Calafiori için harekete geçti!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, transferde gözünü Bolonga forması giyen Riccardo Calafiori'ye dikti.



TOTTENHAM HAREKETE GEÇTİ



İtalyan basınında yer alan haberde, Tottenham'ın 22 yaşındaki futbolcu için harekete geçtiği ve Bologna ile oyuncunun menajerinden bilgi aldığı ifade edildi.



JUVENTUS DA DEVREDE



Juventus'un da Calafiori ile ilgilendiği ve şu an için 22 yaşındaki genç oyuncunun transferinde önde olan taraf olduğu belirtildi.



GÜNCEL PİYASA DEĞERİ



Bologna ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden Riccardo Calafiori'nin güncel piyasa değeri 30 milyon euro olarak gösteriliyor.



İtalya Milli Takımı'nın EURO2024 kadrosunda da yer alan Calafiori, geçen sezon Bologna ile çıktığı 37 maçta 2 gol attı ve 5 asist yaptı.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU