Raptors, Bruce Brown'ı bu yaz takas edebilir

Toronto Raptors'ın, Bruce Brown Jr.'ı takas etme ihtimalinin yüksek olduğu iddia edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
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Raptors, Bruce Brown'ı bu yaz takas edebilir
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17 Haziran 2024 14:16
Toronto Raptors'ın, Bruce Brown Jr.'ı takas etme ihtimalinin yüksek olduğu iddia edildi.

Raptors'ın Brown Jr. için elinde tuttuğu takım opsiyonunu kullanarak kendisine 23 milyon dolar kazandırması bekleniyor olsa da, HoopsHype'tan Michael Scotto, Toronto'nun bu yaz kendisiyle takas yapmayı planladığı için kalışının kısa olabileceğini söyledi.

Şampiyonluk adayı olan takımlar tarafından çok yönlü bir kanat olarak değer gören Brown, geçtiğimiz yaz Indiana Pacers'la iki yıllık, 45 milyon dolarlık bir anlaşma imzalamış ve Pascal Siakam'ı Indiana'ya gönderen anlaşmada Toronto'ya takas edilmişti.

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