Sevilla, Chidera Ejuke'yi kadrosuna kattı

Sevilla, CSKA Moskova ile sözleşmesi sona eren 26 yaşındaki sol kanat Chidera Ejuke'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Sevilla, Chidera Ejuke'yi kadrosuna kattı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Haziran 2024 16:56
La Liga ekibi Sevilla, kadrosunu güçlendirmek adına transfer çalışmalarına devam ediyor.

Bu doğrultuda Sevilla, Nijeryalı kanat oyuncusu Chidera Ejuke'nin transferini bitirdi.İspanyol kulübü, CSKA Moskova ile sözleşmesi biten Ejuke'yi kadrosuna kattığını duyurdu. İspanyol kulübü, Nijeryalı oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Belçika ekibi Royal Antwerp'te geçiren Ejuke, 21 karşılaşmada 3 gol ve 4 asistlik performans sergilemişti.

CSKA Moskova, deneyimli oyuncuyu 2020 yılında Heerenveen'den 11.5 milyon euro karşılığında transfer etmişti.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery