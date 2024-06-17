Eski NBA oyuncusu JJ Redick'in, Los Angeles Lakers'ın başantrenörlük görevi için bir kez daha önde gelen aday olduğu bildirildi.



Lakers ekibi UConn'dan Dan Hurley'yi takip etmeden önce, Redick'in başlangıçta önde gelen aday olduğu söylenmişti. Hurley'nin UConn'da kalma kararının ardından, New Orleans Pelicans'ın yardımcı koçu James Borrego ana aday olarak ortaya çıkmıştı.



Substack'teki yazısında Marc Stein, Redick'in işi hâlâ istemesi koşuluyla Lakers'ın koçluk rolü için en iyi seçenek statüsünü yeniden kazandığını belirtti. Stein ayrıca, süreçle ilgili bilgi sahibi olan bir kaynağın, Redick'in atanmasının muhtemel göründüğünü "İşi kimin aldığını biliyorsun." ifadelerini kullanarak belirttiğini aktardı.



Lakers'ın koçluk arayışı, potansiyel adaylar arasında çeşitli odak değişiklikleriyle çalkantılı geçmişti. Keskin basketbol IQ'su ve kapsamlı oyun deneyimiyle tanınan Redick, süreç boyunca dikkate değer bir aday olarak yer aldı.



Redick'in potansiyel olarak işe alınması, NBA'deki ilk başantrenörlük rolüne işaret edecek ve bu kendisinin oyunculuk sonrası kariyerinde önemli bir adım olacak.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU