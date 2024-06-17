Galatasaray Daikin'den transfer

Galatasaray Daikin, Hollandalı voleybolcu Timmerman'ı transfer etti.

Haber; AA
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Galatasaray Daikin'den transfer
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17 Haziran 2024 15:25
Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, Hollandalı orta oyuncu Eline Timmerman'ı kadrosuna kattı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki oyuncuyla bir yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Profesyonel voleybol kariyerine 2013 yılında RIVO Rijssen'de başlayan Timmerman, TT Papendal Arnhem, Coolen Alterno, Team Eurosped, Ladies in Black Aachen ve son olarak da Allianz MTV Stuttgart formasını giydi.

Timmerman, kulüp kariyerinde 3 Almanya Ligi, 2 Almanya Kupası, 1 kez de Almanya Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

 
 
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