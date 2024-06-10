Esprilere konu oldu, acıyla cevap verdi

Görüntüsü nedeniyle espri konusu olan Martin Adam, "Genetiğim böyle" dedi.

Esprilere konu oldu, acıyla cevap verdi
Macaristan'ın EURO 2024'teki 9 numarası Martin Adam, hakkındaki eleştirilere yanıt verdi.

Macaristan'ın İsviçre'ye 3-1 yenildiği maçın ikinci yarısında oyuna dahil olan Martin Adam'ın kenardaki görüntüsü sosyal medyada esprilere konu olmuştu.

Martin Adam, "Sosyal medyada hakkımdaki esprilerin bazılarına güldüm. Ancak, ben böyle doğdum, vücut şeklim böyle." dedi ve acı acı gülümsedi.

Macar golcü, "Elbette doğduğumda böyle, bu boyutlarda değildim ama ben hep böyleydim. Bunu değiştiremem. Genetiklerimi değiştiremem. Evet, bu konu hakkında söyleyebileceklerim bunlar." sözleriyle konuşmasını noktaladı

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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya11005143
2İsviçre11003123
3Macaristan100113-20
4İskoçya100115-40
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