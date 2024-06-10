Esprilere konu oldu, acıyla cevap verdi

Macaristan'ın EURO 2024'teki 9 numarası Martin Adam, hakkındaki eleştirilere yanıt verdi.



Macaristan'ın İsviçre'ye 3-1 yenildiği maçın ikinci yarısında oyuna dahil olan Martin Adam'ın kenardaki görüntüsü sosyal medyada esprilere konu olmuştu.



Martin Adam, "Sosyal medyada hakkımdaki esprilerin bazılarına güldüm. Ancak, ben böyle doğdum, vücut şeklim böyle." dedi ve acı acı gülümsedi.



Macar golcü, "Elbette doğduğumda böyle, bu boyutlarda değildim ama ben hep böyleydim. Bunu değiştiremem. Genetiklerimi değiştiremem. Evet, bu konu hakkında söyleyebileceklerim bunlar." sözleriyle konuşmasını noktaladı



