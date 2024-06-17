Beşiktaş'ta ayrılık: Yeniden kiralık gönderildi!

Gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta ayrılıklar da yaşanıyor.
Siyah beyazlı takımın geçtiğimiz sezon kiralık olarak Fatih Karagümrük'e gönderdiği Emre Bilgin için karar verildi.
YENİDEN ANLAŞMA SAĞLADI
Süper Lig'de geçen sezon küme düşen Fatih Karagümrük, 20 yaşındaki file bekçisini kiralamak için yeniden anlaştı.
U 21 milli takımında da forma giyen Bilgin, gelecek sezon da İstanbul ekibinde forma giymeyi sürdürecek.
Karagümrük formasıyla geçtiğimiz sezon 13 maçta forma giyen Bilgin, 1170 dakika süre aldı. 5 maçta kalesini gole kapatmayı başardı.
Siyah beyazlı takımın geçtiğimiz sezon kiralık olarak Fatih Karagümrük'e gönderdiği Emre Bilgin için karar verildi.
YENİDEN ANLAŞMA SAĞLADI
Süper Lig'de geçen sezon küme düşen Fatih Karagümrük, 20 yaşındaki file bekçisini kiralamak için yeniden anlaştı.
U 21 milli takımında da forma giyen Bilgin, gelecek sezon da İstanbul ekibinde forma giymeyi sürdürecek.
Karagümrük formasıyla geçtiğimiz sezon 13 maçta forma giyen Bilgin, 1170 dakika süre aldı. 5 maçta kalesini gole kapatmayı başardı.