Beşiktaş'ta ayrılık: Yeniden kiralık gönderildi!

Süper Lig'de küme düşen Fatih Karagümrük, Beşiktaş'tan Emre Bilgin'i yeniden kiraladı. İşte detaylar...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Beşiktaş'ta ayrılık: Yeniden kiralık gönderildi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Haziran 2024 14:01
Gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta ayrılıklar da yaşanıyor.

Siyah beyazlı takımın geçtiğimiz sezon kiralık olarak Fatih Karagümrük'e gönderdiği Emre Bilgin için karar verildi.

YENİDEN ANLAŞMA SAĞLADI

Süper Lig'de geçen sezon küme düşen Fatih Karagümrük, 20 yaşındaki file bekçisini kiralamak için yeniden anlaştı.

U 21 milli takımında da forma giyen Bilgin, gelecek sezon da İstanbul ekibinde forma giymeyi sürdürecek.

Karagümrük formasıyla geçtiğimiz sezon 13 maçta forma giyen Bilgin, 1170 dakika süre aldı. 5 maçta kalesini gole kapatmayı başardı. 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery